Hideki Matsuyama prend une avance de quatre coups dans la dernière journée au Masters

Hideki Matsuyama a fait un grand pas en avant pour devenir le premier vainqueur asiatique du Masters après avoir ouvert une avance de quatre temps lors d’un troisième tour affecté par les conditions météorologiques à Augusta National.

Matsuyama a produit une série de points fulgurants sur le neuf arrière pour obtenir un sept sous 65, trouvant un aigle et quatre birdies dans un tronçon de huit trous pour marquer le premier tour sans bogey de la semaine.

Le joueur de 29 ans, sans victoire mondiale depuis 2017, se dirige vers la dernière journée avec 11 sous et avec un avantage majeur sur le peloton de chasse, avec Justin Rose, Marc Leishman, Xander Schauffele et le débutant d’Augusta Will Zalatoris tous quatre derrière en à égalité de seconde.

Justin Rose a produit un affichage de combat sur le neuf arrière pour obtenir un niveau par 72 et rester en lice

Rose – commençant le premier jour à venir – a brièvement augmenté son avance à trois après avoir percé un birdie de 12 pieds au premier et décroché un tir à la normale cinq ensuite, seulement pour poster des bogeys consécutifs à partir du quatrième après avoir échoué. pour monter et descendre des bunkers verts sur les deux trous.

L’ancien n ° 1 mondial est resté un devant et était l’un des septièmes verts lorsque le jeu a été suspendu juste avant 16 heures, heure locale en raison de la menace de la foudre, Rose revenant pour faire son par après un retard de 80 minutes avant de mettre trois par. cinq ensuite.

0:43 Regardez le moment où le jeu a été suspendu en raison de la menace de la foudre au Masters, avec des joueurs et des clients retirés du parcours au troisième tour Regardez le moment où le jeu a été suspendu en raison de la menace de la foudre au Masters, avec des joueurs et des clients retirés du parcours au troisième tour

Matsuyama était entré dans le week-end à trois coups de la tête et avait ouvert avec six pars consécutifs, seulement pour birdie le septième et ensuite faire des gains consécutifs à partir du 11e après le redémarrage pour rejoindre Rose sur sept sous.

Zalatoris a réussi un tir au huitième par cinq et a drainé un 25 pieds au 10e pour en faire brièvement une égalité à trois au sommet, mais Matsuyama a répondu à un par de trois putt au 13e par cinq en tirant. une approche étonnante à la normale cinq 15 à cinq pieds et rouler dans l’aigle pour la tête en solo.

Matsuyama a joué aux côtés de Xander Schauffele, qui a cardé un troisième tour 68

Rose a roulé dans un birdie de 25 pieds à la 12e, mais n’a pas été en mesure de progresser sur l’un ou l’autre par cinq sur le neuf arrière, alors que Matsuyama a frappé son coup de départ à quatre pieds au 16e et s’est converti de 10 pieds à la normale quatre à côté de sauter dans un avantage de trois temps.

Matsuyama a ensuite produit une superbe montée et descente à partir de l’arrière du 18e green pour clôturer un neuf 30 et égaler le tour le plus bas du tournoi jusqu’à présent, le n ° 25 mondial étant maintenant parfaitement placé pour devenir le premier champion majeur masculin du Japon sur Dimanche.

The Masters – En direct Vivre de

« J’ai bien joué aujourd’hui », a déclaré Matsuyama par l’intermédiaire d’un interprète. « Mon plan de match a été réalisé et j’espère que demain je pourrai continuer en bonne forme. Tout ce que je peux faire, c’est bien me préparer, faire de mon mieux et faire de mon mieux demain. »

Le partenaire de jeu Schauffele a réussi un birdie le 13e et a converti un aigle de 60 pieds au 15e sur le chemin d’un quatre-moins de 67, le portant à sept sous, avec Leishman également quatre sur le rythme après avoir mélangé quatre birdies avec deux bogeys dans un troisième- tour 70.

Rose a brouillé les pars aux 16e et 17e avant de drainer un 15 pieds pour sauver la normale au dernier et rester sur sept sous, avec Corey Conners un autre coup de retour en sixième après avoir tiré un trou en un à la normale trois sixième sur son chemin vers un quatre-moins de 68 ans.

0:33 Corey Conners a réalisé un superbe trou en un au sixième par trois lors de la troisième ronde des Masters à Augusta National. Corey Conners a réalisé un superbe trou en un au sixième par trois lors de la troisième ronde des Masters à Augusta National.

Le triple champion majeur Jordan Spieth reste sur cinq sous et l’Ecossais Bob MacIntyre a sauté dans le top 10 grâce à un deux sous 70, tandis que Justin Thomas s’est échappé de la compétition et 10 derrière après avoir triplé la 13e par cinq sur son chemin vers un troisième tour 75.

