Dustin Johnson a blâmé une mauvaise performance sur les verts pour sa sortie anticipée aux Masters après que le champion en titre ait raté la mi-course de deux tirs à Augusta.

Johnson a été laissé à la rue six trois putts au cours des deux premiers tours, ce qui a contribué à sa chute, et le vainqueur en fuite de novembre aura désormais deux jours d’inactivité avant de réapparaître dans la cabine du majordome dimanche soir pour présenter au nouveau champion une veste verte.

Le joueur de 36 ans pourrait également perdre son classement de n ° 1 mondial si ce champion était Justin Thomas, qui n’est qu’à trois tirs du leader à mi-chemin Justin Rose à l’approche du week-end.

Johnson a ouvert avec un 74 erratique jeudi et devait améliorer cela pour éviter de s’écraser, mais il ne s’est pas donné d’encouragement au début lorsqu’il a tiré son trois bois dans les pins et a commencé avec un bogey-cinq.

Les birdies aux troisième et quatrième ont été compensés par un six au cinquième, où il a bloqué son entraînement, puis trois putts à partir de 60 pieds, et un autre tir est allé au suivant avant de riposter avec des birdies aux huitième et neuvième pour revenir à deux au tournant.

Il est resté en sécurité à l’intérieur de la marque de coupe avec quatre à jouer, mais il est venu court avec son deuxième au long 15e et a trouvé l’eau à l’avant, menant à un bogey-six, et de mauvais lecteurs sur chacun des deux trous de fermeture ont résulté. dans une finition bogey, bogey et une ronde de 75, le laissant à cinq sur la normale pour le tournoi.

« Six trois putts en deux tours, vous ne pouvez tout simplement pas faire ça », a déclaré Johnson par la suite. « De toute évidence, je n’ai pas très bien conduit, mais je l’ai assez bien conduit, et je sentais que je n’étais jamais vraiment trop mal hors de ma position.

« Ce ne sont que les trois putts qui m’ont tué. Vous enlevez tous les trois putts, je suis un sous. C’était un peu la différence. Mais oui, je n’ai tout simplement pas très bien putt. Ma vitesse était horrible. . Je l’ai laissé court de 10 pieds là-bas sur le dernier trou. Je ne sais pas, je n’ai pas eu un bon battement sur la vitesse ces deux derniers jours. «

Johnson a averti avant le tournoi que son jeu n’était pas aussi pointu qu’il ne l’était lorsqu’il avait remporté une victoire de cinq coups et son deuxième majeur il y a à peine cinq mois, mais il a nié ressentir une pression supplémentaire en tant que champion en titre.

« C’est toujours un peu la même chose », a ajouté Johnson, qui a confirmé qu’il jouera dans le RBC Heritage de la semaine prochaine. « De toute évidence, je voulais être là pour le week-end. J’aime ce terrain de golf, je sens que je le joue très bien. Je n’ai tout simplement pas très bien putt. C’est assez simple. »

Brooks Koepka a reflété les scores de Johnson de 74 et 75 trois semaines seulement après avoir subi une opération au genou, et il a admis qu’il n’aurait pas joué pendant « un autre mois » s’il n’avait pas été le premier majeur de l’année.

0:45 Brooks Koepka avait besoin de l’aide de son cadet pour sortir du fossé le 13 alors qu’il luttait contre sa blessure au genou. Brooks Koepka avait besoin de l’aide de son cadet pour sortir du fossé le 13 alors qu’il luttait contre sa blessure au genou.

Koepka était clairement mal à l’aise tout au long des deux jours, et a même rampé sur le 13e green après avoir poignardé son troisième tir de près de l’eau, et il se concentrera maintenant sur la mise en forme pour une fissure lors d’un troisième titre de la PGA à Kiawah Island le mois prochain. .

« Je n’aurais pas joué pendant un autre mois si le Masters n’était pas cette semaine », a-t-il déclaré. « Alors je vais faire une longue pause après ça. De la façon dont je vois les choses, j’ai encore deux jours pour faire de la rééducation que je n’aurais probablement pas si j’étais ici, et je me préparerai pour la PGA. .

« C’est quoi, cinq semaines à l’avance, je pense? C’est un peu difficile de dire si je jouerai quelque chose avant ça juste pour ce que ça fait, comment se passe la rééducation et tout. »