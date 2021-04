1:05



Bryson DeChambeau réfléchit à un « excellent » deuxième tour aux Masters et à tirer le meilleur parti de sa distance au départ du tee pour inscrire un 67e tour au deuxième tour.

Bryson DeChambeau relève le défi d’un Augusta National «incroyable et spectaculaire», mais il a également estimé que le parcours était «diabolique» dans des conditions venteuses, car il a remis ses espoirs de Masters sur la bonne voie dès la deuxième journée.

DeChambeau a commencé le deuxième tour près de la ligne de coupe projetée après avoir lutté pour une ouverture de 76 jeudi, admettant par la suite qu’il avait eu du mal avec ses calculs complexes en considérant les graves ondulations du tracé.

Mais il a obtenu ses numéros « composés » pendant la majeure partie de son deuxième tour, en particulier lors de la dernière ligne droite, alors qu’il a réussi quatre des six derniers trous pour obtenir un 67 et atteindre un sous la normale pour le tournoi, le conduisant dans le sixième week-end. plans à la dérive du chef Justin Rose.

DeChambeau était frustré à 76 ans le premier jour

« Je ne pense pas que vous puissiez jamais trouver cet endroit », a déclaré le grand champion de l’US Open. « Il se passe tellement de choses par ici, et le vent le rend diabolique. Je ne pense pas que vous serez jamais capable de le comprendre, mais je dois juste être plus à l’aise.

« Il y a eu des moments où je n’ai pas exécuté à nouveau. Pour une raison quelconque chaque année que j’arrive ici, je joue plutôt bien en arrivant et je n’exécute pas comme je le souhaite. Aujourd’hui, c’était bien de pouvoir le récupérer. et tirer cinq sous et me mettre un peu en lice.

« Ce week-end, tout peut arriver si je passe cinq sous, cinq sous, peut-être même plus que ça, on ne sait jamais. Je le vois comme j’ai huit bons coups à certains par-cinq si je frappe bien le pilote, et Je pense que je fais quelques birdies sur des par-fours et que je me calme sur les trous difficiles, tout ira bien.

« Je pense que si je pouvais juste la frapper un peu mieux. J’avais l’impression que mon jeu de fer était génial, nous ne l’avons pas frappé longtemps trop souvent aujourd’hui, alors j’en étais fier. Si je peux rester positif, dans un état d’esprit positif et pour faire beaucoup d’oiseaux, on ne sait jamais. «

DeChambeau a fait sensation avant le Masters de l’année dernière en novembre lorsqu’il a révélé qu’il considérait Augusta comme un par 67, mais il n’a battu 70 qu’une fois en trois tours et a terminé 18 tirs derrière Dustin Johnson, bien qu’il ait été gêné par la maladie.

« Il est clair que la normale était de 74 pour moi l’année dernière », a-t-il plaisanté. « Mais je dirais que, pour la plupart, je pense que ce terrain de golf est un lieu et un championnat incroyables et spectaculaires et stimulants. Je pense que l’une des choses les plus étonnantes à propos de cet endroit est qu’il peut vous allumer très vite quand vous le moins attendez-le.

DeChambeau a décrit Augusta comme « diabolique » quand le vent se lève

« Par exemple, l’année dernière, en novembre, beaucoup de gars étaient en panne, et cette année ce n’est pas le cas. Chapeau à Augusta National pour ce qu’ils ont fait à l’endroit.

«Je dois être un peu plus réceptif au terrain de golf et aux conditions du terrain. Je n’étais pas hier, je ne comprenais pas les greens aussi bien que je l’aurais pu.

«Simplement être plus à l’aise en général sur ce terrain de golf et être capable de mieux exécuter, je pense que c’est ce qui compte le plus pour moi et devrait le plus compter pour moi, et j’espère pouvoir le faire ce week-end. Je ne sais pas, nous ‘ je verrai. »