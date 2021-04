2:28



Billy Horschel a atteint un niveau improbable depuis l’eau au 13e par cinq d’Augusta National, après avoir fait une chute avant de jouer son tir pieds nus!

Billy Horschel s’est remis d’une glissade embarrassante lors du troisième tour du Masters pour jouer l’un des meilleurs coups que Phil Mickelson ait jamais vu … hors de l’eau!

Horschel semblait certain de prendre un penalty après que son deuxième au 13e ait pris un mauvais rebond et se soit retrouvé à Rae’s Creek, à court du green, mais il a choisi de jouer son troisième depuis l’eau malgré que sa balle soit « complètement submergée ».

Le champion du Match Play WGC-Dell Technologies a enlevé ses chaussures et ses chaussettes et s’est frayé un chemin le long de la rive herbeuse vers sa balle, mais il n’avait pas pris en compte la surface glissante et a fait une chute désagréable, atterrissant lourdement sur son dos.

Horschel a réussi à faire passer sa balle de la crique au green, mais seulement après avoir glissé

Horschel a échappé à une blessure physique, mais il a subi des taches de fierté et d’herbe endommagées à l’arrière de son pantalon blanc avant de passer à travers son plan d’évacuation audacieux, et son approche a porté ses fruits car il a réussi à éclabousser sa balle à 9 mètres pour mettre en place un improbable. chance d’oiseau.

Il a dû se contenter d’un par deux putts et a ensuite signé pour un un sur 73 – quatre pour le tournoi – avant de détailler ses aventures à la 13e avec les médias.

« Il était complètement submergé, il était probablement à quelques centimètres sous l’eau », a déclaré Horschel. «Heureusement, j’ai frappé quelques tirs depuis l’eau juste pour m’amuser dans ma vie, et je comprends que la balle sortira si elle n’était pas trop profonde.

« Je savais qu’il y avait tout un tas de green derrière moi, donc tant que je le frappais assez fort, ça sortait. Alors Phil a été impressionné par ça. Je suppose que c’est mon clou de la journée! »

Quand Mickelson a été interrogé sur le tir, il a clairement indiqué à quel point il était impressionné.

« Il a frappé l’un des meilleurs coups que j’ai jamais vu », a déclaré le triple champion. « Il y avait deux balles dans l’eau que je regardais, une était à moitié submergée, une était complètement submergée. Je pensais avec certitude que sa balle était celle qui était à moitié submergée.

« Mais il est allé après que cette balle soit complètement submergée et a sorti cette chose. C’était un coup de golf incroyable. Ce n’est pas facile. Parfois, cette chose sort un peu » bla « , je suis curieux de savoir comment il l’a frappé.

Cliquez sur la vidéo ci-dessus pour voir comment Horschel s’est remis de sa glissade pour impressionner Mickelson avec une évasion aquatique au Masters …