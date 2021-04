2:33



Qu’il s’agisse de frapper des arbres et de clients ou de trouver les obstacles d’eau d’Augusta National, nous examinons certaines des occasions où les coups ne se sont pas déroulés comme prévu pour les golfeurs lors du deuxième tour.

Matthew Wolff a vécu une semaine à oublier au Masters après avoir été disqualifié à la suite de son deuxième tour à Augusta National.

Wolff avait besoin d’un départ rapide vendredi pour avoir la moindre chance de faire la coupe dans la première majeure masculine de l’année, après avoir lutté pour un quatre sur 76 lors de la première journée en Géorgie.

Les espoirs du finaliste de l’US Open se sont immédiatement évanouis avec un quadruple bogey au premier par quatre, où il a frappé des arbres sur le tee et a vu deux jetons rouler sur le green lors d’un trou d’ouverture horrible.

Wolff n’a pas encore terminé parmi les 25 premiers à ses six départs mondiaux en 2021

Wolff a glissé plus bas dans le classement avec trois bogeys consécutifs autour du virage et a annulé un birdie à la 12e avec un tir tombé à la 17e, le voyant boiter à la maison avec ce qu’il pensait être sept sur 79.

Le n ° 23 mondial était déjà assuré d’une sortie anticipée, étant donné qu’il était à huit coups en dehors de la barre de coupe projetée de trois, seulement pour voir son statut confirmé lorsqu’il a été annoncé qu’il avait signé pour le mauvais score sur son avant-dernier trou.

Déclaration du siège du tournoi:

Après son deuxième tour, Matthew Wolff a retourné une carte de pointage avec un score de trou inférieur à celui qu’il avait réellement réalisé sur le trou 17. Il a ensuite été disqualifié selon la règle 3.3b (3). – Les Maîtres (@TheMasters) 9 avril 2021

Dans un communiqué, les officiels du tournoi ont déclaré: « Après son deuxième tour, Matthew Wolff a renvoyé une carte de pointage avec un score de trou inférieur à celui qu’il avait réellement réalisé sur le trou 17. Il a ensuite été disqualifié selon la règle 3.3b (3). »

The Masters – En direct Vivre de

La disqualification de Wolff signifie que le joueur de 21 ans n’a pas encore complété un total de 72 trous à Augusta National, ayant raté la coupe lors de ses débuts au Masters en novembre.

Justin Rose détient une avance d’un coup sur Will Zalatoris et Brian Harman à mi-course, avec le triple vainqueur majeur Jordan Spieth et l’Australien Marc Leishman qui entament le week-end deux fois plus tard.

Le Mexicain Abraham Ancer est dans le groupe au même niveau après avoir affiché vendredi un trois moins de 69 ans, après avoir reçu une pénalité de deux coups la veille après que des preuves vidéo l’ont montré en train de brosser le sable lors de son élan arrière dans le bunker.

Je viens d’être informé que j’ai reçu une pénalité de 2 coups pour avoir brouté involontairement le sable dans mon backswing sur le trou 15. Bien que je sois vidé, j’ai hâte de le récupérer demain. pic.twitter.com/5ZOlthQzeE – Abraham Ancer (@Abraham_Ancer) 9 avril 2021

« Je n’ai jamais rien vécu de tel », a déclaré Ancer. «J’étais assez étonné parce que je n’avais aucune idée de ce qui s’était passé. Il fallait un très bon appareil photo avec un bon zoom pour voir que je touchais le sable.

« C’était assez minime, mais je ne peux pas me plaindre. Je tenais le club, donc je suis le seul responsable de cela. Vous devez passer à autre chose et faire des birdies. »

