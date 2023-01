The Masked Singer’s Knitting “révèle” son identité sur Instagram alors que les fans reconnaissent la voix

Les fans de THE Masked Singer sont convaincus qu’une icône de la pop des années 90 a accidentellement “révélé” qu’ils tricotaient sur Instagram.

Hier soir, les téléspectateurs ont regardé la pelote de laine interpréter une incroyable interprétation de Memory de Barbara Streisand.

TVI

Les fans de Masked Singer ont repéré un énorme indice sur l’identité de Knitting[/caption] Instagram

La chanteuse de Steps Claire Richards a partagé cette image astucieuse avant le spectacle[/caption] Getty

Les fans pensent que Claire laisse entendre qu’elle est la pelote de laine rose et bleue[/caption]

De nombreux fans étaient convaincus d’avoir reconnu la voix de la chanteuse Claire Richards du groupe pop Steps et ils étaient certains de leur supposition après que la star ait publié un gros indice avant le spectacle.

La chanteuse s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager une courte vidéo d’elle en train de faire du bricolage.

Il y avait un assortiment de formes aux couleurs vives éparpillées sur la table.

Elle l’a légendé : « Bon samedi ! C’est là que je serai dans l’immédiat »

Beaucoup ont émis l’hypothèse que le personnage coloré est Claire Richards de Steps – et cela a peut-être scellé l’affaire.

Dans sa cassette vidéo The Masked Singer , Knitting avait un accent lancastrien et faisait allusion à un lien avec le monde du théâtre.

Ils sont également passés devant une pie, l’oiseau célèbre associé à Newcastle.

Le personnage s’est décrit comme étant comme un “grand bonjour chaleureux et un câlin”.

Et elle “a promis de ne pas vous enchaîner”.

L’énigme finale du tricot était : « Tricoter, c’est facile, c’est le croisement de bâtons. Comptez tous vos points de suture, il devrait y en avoir 26.

Beaucoup ont senti qu’ils reconnaissaient la voix derrière Knitting, qui est enveloppée de fils roses et bleus, comme Claire.

Cela a été aggravé par une vidéo publiée sur la page TikTok de son coéquipier H, capturant la performance et sa réaction.

Les fans ont inondé Twitter de leurs théories, alors qu’ils rassemblaient des indices de la première bande vidéo sur l’étoile cachée.

“Le tricot, c’est Claire Richards”, a déclaré l’un d’eux. « Couper des formes = étapes. 26 mailles font 5, 6, 7, 8. Hold Me In Your Arms, la chanson de H & Claire. Oh, et c’est sa voix. N’essayez pas de cacher Claire.

« Le tricot, c’est absolument Claire Richards ! Elle est rusée, adore tricoter, 26 indices font référence à Steps ayant environ 26 ans, pie pour One For Sorrow », a déclaré un deuxième.

Un troisième a écrit: “Claire Richards tricote, bien essayé de se déguiser mais la voix meurt d’envie d’éclater à travers les mailles!”

« Le tricot, c’est Claire, elle change de voix. La voix qui chante lui ressemble parfois », a ajouté un quatrième.

Tandis qu’un cinquième concluait : « Claire Richards de Steps. ‘Morning’ et ‘present’ – elle a présenté SMTV Live.

Claire est devenue célèbre en 1997 au sein du groupe pop Steps, qui compte des succès tels que 5, 6, 7, 8, Tragedy et One for Sorrow.

Le coéquipier de Claire, H, qui avait son propre goût de la célébrité de la télé-réalité en apparaissant sur Dancing On Ice, semble maintenant avoir scellé l’accord avec ses récents commentaires.

En postant sur sa page TikTok, H a partagé un clip de Knitting avant de montrer sa réaction alors que le personnage ceintait Better Off Without You de Becky Hill.

Dans sa légende, il a écrit: “#TheMaskedSinger #knitting #knittingmaskedsinger #clairefromsteps”, à côté d’une balle à tricoter.

Le chanteur masqué continue samedi prochain à 18h30 sur ITV.

Getty Images – Getty

Claire est devenue célèbre dans le groupe Steps[/caption]