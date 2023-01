The Masked Singer UK 2023 LIVE : 12 nouvelles célébrités mystérieuses s’affrontent alors que la nouvelle série revient CE SOIR ; plus comment regarder

UNE AUTRE année signifie une autre série Masked Singer alors que le populaire jeu de devinettes ITV revient pour une nouvelle série CE SOIR.

La quatrième série du jeu télévisé populaire The Masked Singer verra 12 nouvelles célébrités mystérieuses chanter leur cœur dans le but d’être couronné nouveau champion.

L’édition 2023 de l’émission mettra en vedette une multitude de nouveaux personnages, dont Rubbish, Jacket Potato, Cat & Mouse et Ghost.

Et les juges habituels reviennent pour The Masked Singer 2023, avec Jonathan Ross, Mo Gilligan, Rita Ora et Davina McCall sont tous de retour dans le panel.

La quatrième série débute à 18h30 ce soir sur ITV.

Lisez notre blog en direct Masked Singer UK ci-dessous pour les dernières actions…