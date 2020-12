Le chanteur masqué a débuté dans un style glorieusement surréaliste samedi soir avec six célébrités montées sur scène pour montrer leur voix cachées derrière une gamme de costumes éblouissants.

La chanteuse pop Sophie Ellis-Bexter a été la première élimination de choc de la série après avoir échoué à impressionner le public du studio et le panel alors qu’elle se produisait sous le couvert d’Alien.

Les juges Davina McCall, Jonathan Ross, Rita Ora et le nouveau venu Mo Gilligan n’ont pas réussi à deviner correctement que Sophie était derrière le masque.

Alors que le quatuor avait du mal à s’entendre sur un certain nombre de véritables identités des personnages, les téléspectateurs à la maison se sont précipités sur les médias sociaux pour publier leurs prédictions.

Nous examinons certaines des meilleures conjectures et les indices importants alors que The Masked Singer Series 2 commence …

Robin







Alors que Robin montait sur scène pour la première fois, Mo ne put s’empêcher de commenter son « swag ».

Le premier paquet d’indices laissait entendre que Robin pourrait être un interprète, avec des affiches du personnage sur scène avec un micro à la main accompagnées d’une voix off qui disait: « Mesdames et messieurs, veuillez mettre vos mains ensemble et faites du bruit pour Robin ».

Un autre indice était « Je suis rapide, léger sur mes pieds et je suis prêt à tenir la distance », ce qui a incité Davina à deviner qu’il pouvait être un athlète, alors que Jonathan pensait qu’ils étaient des termes de boxe.

« Je suis entraîné et maintenant je me bats en forme pour The Masked Singer », ajouta Robin en recourbant son biceps.

Un panneau pour Albert Square a également été montré, faisant peut-être allusion à un lien avec le savon EastEnders.

Après sa performance, Robin a révélé un autre indice, en disant: « Je suis peut-être un Robin, mais je suis connu pour voler sans ailes », peut-être une référence à la chanson de Westlife Flying Without Wings.







Théories:

Après sa première représentation, Mo a deviné que c’était Bruno Mars derrière le masque. Davina a pensé au boxeur Barry McGuigan, mais a changé d’avis dès qu’il a commencé à chanter pour Amir Khan.

Rita a deviné le chanteur Yung Filly et a théorisé plus tard que cela pourrait être Dean Gaffney. Jonathan a deviné que cela pourrait être Joe Wicks, Joe Swash, Joe Pasquale et même Jo Brand, avant de changer d’avis pour Noel Edmonds.

Les fans pensent que Robin pourrait être la star de la JLS Aston Merrygold, la star de X Factor Olly Murs ou l’alun de Pop Idol Gareth Gates.

Il existe également des théories sur les stars d’EastEnders Jake Wood et Sid Owen et le spécialiste du football Chris Kamara.

Cygne







Avant sa première représentation, Swan a déclaré: « Les cygnes sont peut-être connus pour être de beaux oiseaux, mais quand je pense aux cygnes, je pense à leur loyauté, leur force et leur indépendance. »

Jonathan a senti que le mot «indépendance» faisait allusion au fait qu’elle était américaine. Swan a ajouté qu’elle était une « personne fidèle » avant de regarder à travers une loupe.

Elle traversa une salle de bal, le panneau pensant que cela pourrait être un clin d’œil à Strictly Come Dancing.

Elle a dit qu’il y avait aussi quelque chose de « royal » chez les cygnes et qu’ils semblent toujours être dans un « état calme ». Elle a dit que devenir le cygne ressemblait à «faire un cercle complet d’où tout a commencé».

Après avoir chanté, Swan a déclaré au panel: « Ma carrière a été très honorée. »







Théories:

Après sa première chanson, Jonathan a senti que les références à l’Amérique pointaient vers la duchesse de Sussex Meghan Markle ou que la personne «calme» pourrait être un double bluff de Gordon Ramsay. Il a deviné plus tard Dame Darcey Bussell

Rita a deviné l’ancienne star de Strictly Michelle Visage tandis que Davina pensait que Swan pourrait être Pussycat Doll Kimberly Wyatt. Mo a deviné la comédienne américaine Ruby Wax et sa compatriote star des Pussycat Dolls Ashley Roberts.

Les fans à la maison pensent que Swan pourrait être la chanteuse Shania Twain ou la star de Girls Aloud Nadine Coyle.

Parmi les autres suppositions à ce jour, citons Zara McDermott de Love Island et l’ancienne star de Coronation Street Michelle Keegan.

Saucisse







La saucisse a laissé les téléspectateurs perplexes dès le début après avoir initialement deviné que la célébrité était un homme pour faire demi-tour complet lorsque le personnage a commencé à parler.

Décrite comme un « garçon manqué et un peu de saucisse idiote », la star cachée a été filmée en train de pleurer dans la capitale du divertissement de North Blackpool, pour leur VT – où ils étaient positionnés juste à l’extérieur de la célèbre tour.

Le banger s’est ensuite dirigé vers les «hamburgers de Billie» pour une collation. Cependant, les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont noté que l’un des éléments du menu lisait de manière suspecte « Red Herring », ce qui les a conduits sur une voie différente.







Théories: Après avoir noté le nom du stand de restauration rapide et la description du « garçon manqué », de nombreuses personnes se sont tournées vers Twitter pour déclarer qu’il ne pouvait s’agir que de Billie Piper.

Cependant, après que la saucisse ait présenté sa voix envolée, des suggestions selon lesquelles il s’agissait en fait de Stacey Solomon – qui a déjà été candidate au X Factor.

Alors que d’autres soupçonnaient qu’il s’agissait de la star de la télévision et du théâtre Sheridan Smith après avoir écouté attentivement ses « tons respirants ».

Blaireau





Le blaireau s’est pavané sur la scène Masked Singer comme un artiste chevronné rayonnant de fanfaronnade de rock star derrière ses moustaches.

Donnant le premier indice, la créature des bois a été taquinée comme suit: « Sortir du plateau, mais ce blaireau se démarquera-t-il de la foule? »

D’autres indices ont ensuite continué à suggérer que le mystérieux Badger a connu une longue carrière sous les projecteurs qui est passée inaperçue.







Théories:

Davina McCall pensait que la star de Hollywoood Andy Serkis était derrière le personnage câlin, mais les téléspectateurs à la maison ont deviné que cela pourrait être le batteur de Queen Roger Taylor.

D’autres ont suggéré que la créature en noir et blanc était le chanteur professionnel Mick Hucknall ou Mike Skinner essayant de confondre le public avec des indices trompeurs.

De nombreux fans ont plaisanté en disant qu’ils avaient développé un béguin pour le chanteur cool et confiant – mais qui est derrière le masque?

Dragon







Avant leur première représentation, Dragon se promenait dans un château et leurs premiers mots semblaient révéler un accent américain.

« Le truc avec les dragons, c’est qu’ils sont tous du feu et de la force à l’extérieur, mais en dessous, ils veulent juste être aimés », a déclaré le personnage.

Dragon est entré dans une maison de poupée, le mur tombant pour révéler des piles d’argent cachées à l’intérieur, ce qui, selon Mo, pourrait être une référence à Dragon’s Den.

« Désolé, c’est comme si j’avais deux pieds gauches, » dit le Dragon.

Il a ajouté: « Je vais essayer de mieux me conduire pendant ce concours, mais je ne peux pas faire de promesses. Accord? »

Quand il a dit qu’il ne devait pas « traîner » avant de rire effrontément, le panel a estimé que cela pourrait être une référence à lui comme une drag queen. Le ventre arc-en-ciel de Dragon a également incité le panel à penser qu’une personne LGBT pourrait être à l’intérieur.

Après la première représentation, Dragon a déclaré: « Je suis peut-être mignon mais parfois j’ai un tempérament fougueux. »







Théories:

Après la représentation, Rita a dit qu’elle se fichait de savoir qui était à l’intérieur du costume parce qu’il était « tellement mignon » qu’elle était « amoureuse » de lui de toute façon. Elle a deviné que c’était la star de Modern Family Jesse Tyler Ferguson.

Jonathan a deviné la star de Grand Designs Kevin McCloud tandis que Mo pensait que Dragon pourrait être Dion Dublin de Homes Under The Hammer.

Et Davina a dit qu’elle n’était pas sûre si Dragon était un homme ou une femme. Elle a deviné que ce pourrait être la présentatrice Sandi Toksvig.

Les fans pensent que Dragon est la star de Drag Race Alyssa Edwards ou l’ancienne star de Strictly Susan Calman. Parmi les autres suppositions, citons le rappeur Queen Latifah, H de Steps et la comédienne Sue Perkins. Alors que d’autres ont prédit le Courtney Act de Drag Race et l’animatrice de télévision américaine Ellen DeGeneres.

Extraterrestre







Sophie Ellis-Bextor est devenue la première célébrité à être «sortie» cette année après avoir perdu le premier vote.

De nombreux fans ont dit qu’ils avaient compris que la pop star était l’Alien quelques secondes après son chant.

S’exprimant après le spectacle, Sophie a déclaré: « Oui, comme la plupart d’entre vous l’ont deviné. C’était moi et elle #themaskedsinger. Même mon enfant d’un an a pointé du doigt la télé et crié «maman! quand j’ai commencé à chanter dans le costume extraterrestre!

« Anyhoo une façon amusante et trippante de passer quelques jours et de profiter du reste du spectacle – aucune idée de qui est quelqu’un! » taquina-t-elle.

The Masked Singer continue samedi soir à 19h sur ITV