The Masked Singer subit un remaniement majeur du casting avec le remplacement choquant de la panéliste Nicole Scherzinger pour la saison 11.

THE MASKED Singer a subi un bouleversement majeur puisque l’un des juges a été remplacé.

Le concours de chant reviendra pour sa 11e saison l’année prochaine – avec un nouveau panéliste.

L'un des juges de The Masked Singer a été remplacé

La juge Nicole Scherzinger sera temporairement remplacée par Rita Ora pour la 11e saison

La juge Nicole Scherzinger a été remplacée par Rita Ora pour la saison à venir.

La chanteuse des Pussycat Dolls sera temporairement absente car elle se produira dans le West End de Londres.

Cependant, la star continuera d’être présente dans la saison 10 de The Masked Singer.

L’émission revient sur FOX le mercredi 27 septembre à 20 h HNE.

ASSOCIÉS JUGES

Au fil des nombreuses saisons de l’émission de télé-réalité, tout le monde, de Kandi Burruss à LeAnn Rimes, a tenté de ravir les juges de The Masked Singer.

L’année prochaine, Rita sera rejointe par :

Ken Jeong – qui est acteur, humoriste, producteur et médecin agréé.

Il est rapidement devenu célèbre après son rôle de Leslie Chow dans la trilogie The Hangover.

Jenny McCarthy Wahlberg – actrice, mannequin et personnalité de la télévision.

Elle a été couronnée Playmate de l’année après avoir posé pour Playboy au début des années 1990.

Robin Thicke – qui est chanteur, auteur-compositeur et producteur de disques.

Son single de 2013, Blurred Lines, est devenu un énorme succès.

Nick Cannon est l’animateur actuel de l’émission.

PLUS SUR RITA

Rita est née le 25 novembre 1990 à Pristina, en Yougoslavie (aujourd’hui Kosovo), les deux parents étant d’origine albanaise.

Elle est chanteuse, actrice et personnalité de la télévision.

Rita a une histoire impressionnante à la télévision et au cinéma, notamment en étant présentée dans The Voice: Australia, The X-Factor UK et The Masked Singer UK.

La star compte plus de 13 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify avec trois albums à son actif : ORA, Phoenix et son nouveau projet intitulé You & I sorti cette année.

Son nouveau single s’intitule Praising You avec Fatboy Slim et compte déjà plus de 31 millions de streams.

GAGNANT DE LA SAISON 9

En mai dernier, Bishop Briggs a été couronné vainqueur de la saison neuf de The Masked Singer.

La chanteuse britannique était habillée en Méduse.

Au cours du dernier épisode de la saison, le panel a tenté de prédire quelle star se trouvait sous le costume.

Cependant, Nicole était la seule juge à deviner correctement qui se trouvait sous le masque.

Le chanteur a partagé avec EW : « Vous savez, je ne suis pas compétitif avec les autres mais je suis très compétitif avec moi-même.

« Et donc j’avais vraiment, vraiment, vraiment, vraiment envie de gagner. Et quand j’ai eu ce moment avec Nicole qui appelait le [Ding Dong Keep It On] cloche, et j’ai vraiment vu mon voyage défiler devant mes yeux, je me sentais tellement vaincu et dégonflé.

« Dans ces moments-là, on apprend à quel point on veut vraiment quelque chose.

« Et parce que j’avais du temps loin de mon fils pour participer à l’émission, cela m’a rendu encore plus déterminé et encore plus affamé, et la simple pensée de pouvoir lui montrer le trophée m’a rendu tellement excité. »

Rita Ora sera la nouvelle juge de la saison 11

Nicole se produira dans le West End de Londres