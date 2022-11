The Masked Singer s’apprête à apporter un grand changement à la série à venir qui rendra le travail du juge encore plus difficile

THE Masked Singer présentera son premier duo lorsque l’émission à succès d’ITV reviendra pour une quatrième série en janvier.

Jusqu’à présent, le gagnant du classement du samedi soir n’a présenté que des artistes solo, mais les patrons voulaient faire bouger les choses.

TVI

Le chanteur masqué rendra le travail des juges encore plus difficile avec ce changement de règle

Dernière série du Masked Dancer, David Seaman et sa femme Frankie ont pris la scène en tant que Pillar and Post

C’est un changement observé dans la dernière série de The Masked Dancer lorsque David Seaman et sa femme Frankie Poultney sont montés sur scène en tant que Pillar and Post.

Un initié de la télévision a déclaré: «Avoir des duos sur The Masked Singer est un grand changement qui pourrait ouvrir la porte à la présence de groupes dans l’émission.

“C’est un modèle que nous avons vu sur la version américaine, où des duos apparaissent depuis un certain temps.

“Cela a conduit à la création de costumes encore plus fous, certains mettant en vedette deux chanteurs dans une même tenue.

«Il a également vu des groupes inclus dans la programmation, y compris les chanteurs MMMBop Hanson qui sont apparus l’année dernière en tant que poupées russes.

«Les producteurs de l’émission britannique tiennent à garder le format frais maintenant qu’il est devenu une partie établie des horaires et ils voient cela comme le moyen idéal.

“Cela rendra également plus difficile pour les juges de deviner qui sont les stars déguisées car ils devront faire la distinction entre deux voix.

“Ils devront également déterminer quel est le lien entre les deux personnes, en supposant qu’il y en ait un.”





Ce n’est pas la première fois que nous voyons des duos sur la version britannique.

Jason Manford dans le rôle de Hedgehog, la chanteuse de JLS Aston Merrygold dans le rôle de Robin et la star de Girls Aloud Nicola Roberts dans le rôle de Queen Bee – sont revenus jouer avec les finalistes.

Mais ils n’ont jamais eu de duos en compétition semaine après semaine.

On s’attend à ce que Jonathan Ross, Mo Gilligan, Rita Ora et Davina McCall reviennent en tant que panel.

Je me demande s’ils savent que le défi de deviner les actes est devenu un peu plus difficile ?

Getty

Le lot Strictly a profité d'une promenade en calèche le long de la promenade pour découvrir la tour illuminée de Blackpool