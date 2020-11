“ The Masked Singer ” révèle qui est derrière le brocoli

Pour sa dernière performance, Broccoli a chanté “Old Time Rock & Roll”, de Bob Seger et du Silver Bullet Band. Dans les épisodes précédents, il a chanté “House Is Rockin ‘” http://rss.cnn.com/ “Whole Lotta Shakin’ Going On”, de Stevie Ray Vaughan et Jerry Lee Lewis, et “Hello” de Lionel Richie.

Le panéliste Robin Thicke a bien deviné qu’il s’agissait d’Anka, tandis que Nicole Scherzinger a deviné Wayne Newton, Ken Jeong a deviné Ringo Starr, Jenny McCarthy a deviné Neil Sedaka et le panéliste invité Jay Pharoah a deviné Paul Simon.

Cette saison, les panélistes de l’émission sont également en compétition pour un trophée «Golden Ear» basé sur leurs premières impressions de chaque artiste.

Outre le brocoli, les concurrents masqués de cette saison incluent Champignon, Méduse, Bébé Alien, Crocodile, Gremlin, Whatchamacalit, Lips, Squiggly Monster, Popcorn, Sun, Dragon, Girafe, Seahorse, Snow Owls et Serpent.