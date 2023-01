The Masked Singer ‘name’ Jacket Potato en tant que star de Dancing On Ice après le camée du spectacle

THE Masked Singer a «nommé» Jacket Potato comme star de Dancing On Ice après leur camée.

Les téléspectateurs se sont connectés dimanche soir en regardant le dernier épisode du programme ITV.

TVI

Les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour deviner qui se cache derrière le masque[/caption]

Présente Holly Willoughby et Phillip Schofield ont ensuite présenté Jack Potato alors qu’ils faisaient la promotion du concours de l’émission.

Les téléspectateurs se méfiaient de l’étrange croisement entre les émissions – et pensent maintenant qu’il y a une raison derrière cela.

Ils sont convaincus que Jacket Potato est la star de Happy Monday et le candidat de l’année dernière, Bez.

S’adressant aux médias sociaux, un téléspectateur a déclaré: “Jacket potatoe est clairement Bez.”

Un autre a déclaré: “Il y a une raison à cela … mon argent est sur Bez.”

“Jacket Potato est Bez, il doit être maintenant sur la glace”, a déclaré un troisième.

L’athlète de 58 ans a concouru aux côtés de la patineuse professionnelle Angela Egan.

Les fans de The Masked Singer étaient auparavant convaincus que le personnage était une star d’EastEnders.

Ils pensent que Jacket Potato n’est autre que l’acteur Brian Conley.

“Premières suppositions pour #MaskedSingerUK … Jacket Potato est Brian Conley”, a écrit l’un d’eux sur Twitter.

Un autre a dit: “Sûrement que Jacket Potato est soit Brian Connolly, soit Shane Ritchie?”

Un troisième a répondu: “Bien, nous pensons que… le pigeon est Catherine Tate, la pomme de terre en veste est Brian Conley et Rhino est Charlie Simpson jusqu’à la semaine prochaine!”

“Je pense que Jacket Potato est Brian Conley”, a tweeté un quatrième.

Brian a régulièrement joué dans EastEnders depuis 2021.

Ses autres travaux incluent Last Of The Summer Wine, Busy Buses et The Grimleys.

TVI

Bez est apparu dans la série de l’année dernière[/caption]

Nous payons pour vos histoires ! Avez-vous une histoire pour l’équipe de The Sun Showbiz ? Envoyez un e-mail à digishowbiz@the-sun.co.uk ou appelez-nous directement au 0207 782 4220 . Nous payons aussi pour les vidéos. Cliquez ici pour télécharger le vôtre.

Dancing On Ice continue sur ITV1 et ITVX.