The Masked Dancer’s Odd Socks est la légende du S Club 7, selon des fans convaincus après des “indices” meurtriers

Les téléspectateurs de THE Masked Dancer estiment avoir repéré une star du S Club 7 parmi la programmation actuelle.

Plusieurs ont nommé Hannah Spearrit comme le personnage Odd Socks.

Rex

Getty

Beaucoup pensent que Hannah Spearrit est la célébrité derrière le costume[/caption]

La populaire émission ITV est revenue sur nos écrans pour une deuxième série le mois dernier.

Jusqu’à présent, huit célébrités ont été révélées, mais un personnage que les fans essaient toujours de deviner est Odd Socks.

Certains pensent qu’il pourrait s’agir du célèbre chanteur car il y a eu des indices sur EastEnders et “Seeing Double” qui est le nom du film S Club.

Beaucoup se sont tournés vers Twitter pour en discuter.

En savoir plus sur Le danseur masqué SANS MASQUE Voici qui a été démasqué sur The Masked Dancer 2022 jusqu’à présent CRACKÉ ! Masked Dancer’s Scissors “exposé” en tant que star d’Hollywood après que les fans ont déverrouillé le code

L’un d’eux a écrit: “@MaskedSingerUK Donc, je suppose que pour Oddsocks, c’est @hannahspearritt Ces” fantômes “sur scène étaient en fait des esprits et elle a mentionné” voir double “qui est à la fois un album et un film de S-Club. De plus, il y avait la laverie d’Eastenders et elle y était aussi ! #MaskedDancerUK.

Une seconde a répondu : « Je pense qu’Odd Socks est Hannah Spearritt ! #MaskedDancer #MaskedDancerUK @MaskedSingerUK

“Odd Socks: Carley Stenson ou Hannah Spearitt”, a ajouté un troisième.

Cependant, d’autres pensent qu’il pourrait s’agir d’une des meilleures rappeuses.





Après le spectacle de samedi soir, certains sont convaincus que c’est Lady Leshurr, 34 ans, née à Birmingham, qui est à l’origine de la tenue Odd Socks.

Le personnage coloré a fait irruption dans l’émission ITV samedi, avec d’énormes yeux écarquillés et une tenue cousue avec une gamme de chaussettes.

Ils ont séduit les fans et le panel de The Masked Dancer avec une routine animée de What A Man Gotta Do, des Jonas Brothers.

Les patrons du spectacle ont taquiné: “Ces pieds heureux ne seront pas désordonnés”, avant de publier sur leurs réseaux sociaux: “Ils ont mis leur CŒUR et CHAUSSETTE dans cette performance.”

Ils ont ensuite taquiné: «Est-ce que quelqu’un NOSE de quoi parle cet indice? .”

D’autres indices incluaient: “Ses pieds l’ont portée dans un grand cercle”, – ce que beaucoup croyaient pertinent, comme l’a révélé un autre teaser: “Il se présente dans de nombreux endroits surprenants.”

En savoir plus sur le soleil ÊTRE PRUDENT Avertissement urgent aux parents car les enfants de moins de 5 ans sont les plus à risque d’être TUÉS par des chiens L’argent, l’argent, l’argent Je suis une femme au foyer riche qui vit à Dubaï – regardez-moi dépenser 500 $ pour mes ongles

Cela a conduit un fan à écrire sur Twitter : « Est-ce que Odd Socks pourrait être Lady Leshurr ? Elle a remporté le Celebrity Circle et apparaît toujours dans des endroits aléatoires – publicité Olay, Dancing on Ice, etc. #MaskedDancerUK.

Auparavant, les téléspectateurs étaient convaincus que la candidate d’ITV, qui a lancé une routine devant une laverie automatique, était la légende de Big Brother Emma Willis.

Getty

Hannah faisait partie du S Club 7[/caption]