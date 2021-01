‘The Masked Dancer’ révèle Ice Cube:

Bill Nye le Science Guy, qui adore danser et est apparu dans « Dancing with the Stars » en 2013, a enlevé le costume pour se révéler après avoir exécuté une danse swing sur une reprise de « Bad Romance » de Lady Gaga.

Les indices abandonnés comprenaient des indices sur le changement climatique et l’environnement. On lui a montré un tableau périodique, disant: « Mes rêves sont devenus réalité et je me sens enfin dans mon élément. »

Les panélistes ont tous deviné différemment, Brian Austin Green devinant Bill Maher, Paula Abdul devinant Tim Gunn et Ashley Tisdale devinant Al Gore. Ken Jeong a correctement nommé Nye en criant: « C’est la période la plus heureuse de ma vie! Je n’ai jamais rien de bien dans cette autre émission! » (Il juge également «The Masked Singer».)

Lorsque Nye a été démasqué, il a déclaré à l’animateur Craig Robinson: « J’adore danser. Cela n’a peut-être pas été évident, mais j’adore danser. »