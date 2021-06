The Masked Dancer LIVE: Show revient à la télévision CE SOIR avec des fans convaincus que des indices ont révélé l’identité de Frog et Llama

DERNIER HÉROS D’ACTION

Eddie était une grande star dans les années 80.

C’était un olympien qui, en 1988, est devenu le premier compétiteur depuis 1928 à représenter la Grande-Bretagne en saut à ski olympique.

Il a terminé dernier dans les épreuves de 70 m et 90 m.

Plus qu’une pierre de plus que son plus proche rival et portant de grandes lunettes que de la vapeur en sautant, Eddie a terminé 73e sur 73 sauteurs.