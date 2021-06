The Masked Dancer LIVE: les fans « découvrent » qui est Frog après 3 indices clés, alors que Zoe Ball est exposée en tant que lama en double expulsion

DÉCOMPRESSÉ

Jusqu’à présent, Jordan Banjo, Louise Redknapp et Dita Von Teese, Eddie the Eagle, Christopher Dean et Zoe Ball ont été démasqués.

De nombreux téléspectateurs pensent encore avoir découvert qui est Zip.

Zip a montré des mouvements incroyables au cours de ses deux routines et a offert des indices sur le fait d’être un DJ et des éléphants.

Cela a conduit de nombreux téléspectateurs à se convaincre qu’il était la star de Take That, Howard Donald, 53 ans.