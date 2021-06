The Masked Dancer LIVE : les derniers indices et probabilités alors que Zip, Squirrel, Carwash et Scarecrow font la grande finale et les dernières nouvelles

La finale de Masked Dancer a lieu CE SOIR avec la juge invitée Holly Willoughby – alors que les quatre célébrités restantes devraient être démasquées.

Les médias sociaux bourdonnent avant la finale de la série de ce soir, après une semaine intense de jeux de devinettes.

Les bookmakers font de Scarecrow le favori actuel pour aller jusqu’au bout de la série à succès ITV et remporter l’émission à 2/1, tandis que Joe Sugg est le 10/11 qui sera révélé lors de la finale de samedi.

Quant à Zip, il semble que les médias sociaux aient compris l’identité, 6/4 étant le prix à payer pour que Take That’s Howard Donald soit l’homme derrière le masque.

Ailleurs, 5/4 dit Maisie Smith est l’écureuil, avec Emily Atack juste derrière à 2/1, tandis que 2/1 dit que Car Wash est La Grande-Bretagne a du talent Twist et Pulse.

« Il n’a peut-être pas atteint les sommets vertigineux du succès de The Masked Singer plus tôt cette année, mais la version dansante a certainement suscité des spéculations sur les réseaux sociaux, et les chances suggèrent que Joe Sugg sera couronné champion ce soir », a déclaré Alex Apati de Labrokes.

Il a ajouté: « Car Wash a dansé sur un morceau rendu célèbre par George Sampson vendredi soir, et bien que beaucoup pensent que le break dancer est l’homme derrière le masque, il est plus probable qu’il s’agisse d’un doux clin d’œil à un autre acte de BGT – comme Twist et Impulsion. »

Alors restez à l’écoute pour toutes les dernières théories d’action et de fans ci-dessous ….