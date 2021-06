The Masked Dancer est un autre exemple d’ITV tuant un hit … attendez simplement The Masked Chefs

Un moment PIN-DROP à The Masked Dancer alors que Davina McCall a menacé de percer un mystère qui a dérouté le monde de la télévision depuis environ 1996, mardi.

« Je pense, » dit-elle prudemment, « j’ai compris pourquoi je suis ici. » Oui . . . ?

Les costumes aussi ont dû changer et en plus d’être plus légers, ils semblent aussi un peu plus sinistres Crédit : ITV

« Je suis ici pour que les gens se sentent mieux dans leur peau. Tant pis.

C’était une belle pensée, je suppose, mais « se sentir mieux dans sa peau » n’est pas une émotion que j’aie jamais ressentie en regardant The Masked Dancer, une opération de surplus aux exigences qui n’allait jamais fonctionner aussi bien que la version chantée.

Mais vous savez à quoi ressemble ITV maintenant.

Ils ont quand même continué et le format dérivé fonctionne de manière très similaire à l’original, bien qu’il y ait eu quelques changements dans la composition et l’équilibre des pouvoirs du jury.

ITV perd presque toujours l’intrigue quand ils obtiennent une émission à succès Crédit : ITV

Oti Mabuse a été une amélioration significative par rapport à Rita Ora, Jonathan Ross reprend furtivement les fonctions de présentation de Joel Dommett, Mo Gilligan reste obsessionnellement convaincu que chaque concurrente potentiellement chaude est « Maya Jama » et Davina a toujours l’air complètement perdue sans autocue pour l’inviter .

Les costumes aussi ont dû changer et en plus d’être plus légers, ils semblent aussi un peu plus sinistres.

La danseuse burlesque Dita Von Teese, nous avons été déçus de découvrir, était à l’intérieur de la tenue d’hémorroïdes rompue qui portait le nom de « Beetroot », mais celle qui continue de me poursuivre à travers mes rêves est « Squirrel » qui ressemble plus à Nick Ferrari, après sa quatrième bouteille de Merlot, ou le sex face de Paloma Faith.

Davina a d’abord pensé que « Bruno Mars » pourrait se cacher à l’intérieur de Squirrel, mais, en toute sécurité, malgré le fait de ne pas avoir vu l’épisode d’hier soir, vous pouvez ignorer ses conseils car « gérer les attentes » n’est pas vraiment le point fort du panel.

Les noms aventurés, dans les quatre premiers épisodes, ont inclus : Margot Robbie, Daniel Day-Lewis, Portia de Rossi, Paris Hilton, Gemma Arterton, Shania Twain et même « Ru Paul » pour le potelé hyperactif en costume Zip.

Ce qui contraste tout à fait avec la réalité engourdissante de Jordan Banjo (Viper), Louise Redknapp (Flamingo) et Eddie « The Eagle » Edwards (Rubber Chicken), mais ne correspond pas à la déception que j’ai ressentie lorsque Beetroot a mentionné qu’elle était » souvent mariné » et personne n’a crié : « JUDY ?!

Celui qui continue de me chasser à travers mes rêves est ‘Squirrel’ qui ressemble plus à Nick Ferrari, après sa quatrième bouteille de Merlot Crédit : Fonctionnalités Rex

L’optimisme n’est pas toujours une mauvaise chose, bien sûr. Cela peut parfois fonctionner à l’avantage de la comédie de la série. Comme il l’a fait, mardi soir, lorsque Rubber Chicken a exécuté un jive énergique, au Mambo No5 de Lou Bega, et Oti Mabuse a doublé tout le monde en concluant très sérieusement que l’occupant était: « Lord Sebastian Coe ».

Cependant, je ne veux pas trop encourager The Masked Dancer ici, car les vrais poulets sans tête sont ITV, qui perdent presque toujours l’intrigue lorsqu’ils obtiennent une émission à succès.

Cela commence avec The Masked Singer puis, avant que vous ne le sachiez, les réseaux sont remplis d’émissions de copie, comme Game Of Talents et I Can See Your Voice, Joel Dommett est annoncé comme le nouvel animateur des National Television Awards et du spin-off. séries apparaissent.

Celui-ci est tolérable, je suppose. Si c’est un succès, cependant, The Masked Dancer ne serait certainement pas le dernier. La télévision serait parsemée de chefs masqués, de comédiens masqués, de vétérinaires masqués, jusqu’à ce que les lois de l’offre et de la demande entrent en jeu et que les téléspectateurs décident qu’ils détestaient tous les jeux de devinettes impliquant une identité cachée ou quoi que ce soit dans un masque.

ITV aurait réussi à détruire la chose qu’ils aiment le plus et, pour leur propre bien, cela ne peut pas se produire.

Le chanteur masqué est peut-être stupide et humiliant, mais beaucoup d’autres choses divertissantes dans la vie et à la télévision le sont aussi, c’est pourquoi cela vaut la peine d’être sauvé. Pendant ce temps, la chasse au point de Davina McCall se poursuit (ITV, ce soir, 19h30).

Sosie de la semaine

Le gagnant de cette semaine est The Scream de Pep Guardiola et Munch. Envoyé par Rab Bull, Sidcup.

The Scream de Pep Guardiola et Munch montrent une grande ressemblance Crédit : Getty

Recherche d’images, Amy Reading.

Grands aperçus sportifs

JOE Cole : « Il est impossible de répondre, mais c’est non. »

Jimmy Floyd Hasselbaink : « Nous sommes dans une seconde trépidante les 45 premières minutes. »

Joe Cole : « La décision n’était pas mauvaise. Ce n’était tout simplement pas bien.

TV OR

La célébration émouvante du dîner du vendredi soir du grand Paul Ritter, qui pouvait tout faire, de la comédie à Tchernobyl.

Springwatch de BBC2 m’a présenté le concept incroyablement mignon des campagnols d’eau de Glasgow « qui mangent des fruits ».

Paul Ritter pourrait tout faire, de la comédie à Tchernobyl Crédit : Getty

Un compte à rebours des lettres quittant Janet Street-Porter de Dictionary Corner avec IGENYMIRS et nulle part ailleurs où aller que « MINGERS ».

Et le sombre magnifique Mare Of Easttown de Kate Winslet, sur Sky Atlantic, qui est lourd pour le premier épisode, mais qui en vaut la peine.

Grands mensonges et délires télévisés

HIER, Aujourd’hui et la veille, Ria Lina : « À la semaine prochaine pour un chat d’actualité plus scintillant. »

Panier-repas, Steph McGovern : « Ce que nous vous connaissons et aimons tous, Arg, c’est votre personnalité. »

Le danseur masqué, Joel Dommett : « Davina, j’aime tes cheveux ce soir. » Oh vas-y, Joël. Il ressemble au code-barres de Canesten.

ENTRE-TEMPS, sur la planète Springwatch de BBC2, Iolo Williams : « Si vous êtes à la maison avec des jeunes et qu’ils s’ennuient, disséquez des boulettes de chouette. C’est brilliant. »

Oui. Hibou merde en fouillant. Je vais le garder à l’esprit, Iolo. Soit dit en passant, concernant Iolo Williams : « Si jamais vous êtes approché, sur certains domaines de la RSPB, par quelqu’un qui veut vous montrer un coq noir, alors faites-le. C’est fabuleux. »

NON. Courir comme un diable.

Il est temps pour Anne de partir

CHANNEL 5 nous a présenté une Anne Boleyn noire et bisexuelle cette semaine et croit maintenant clairement que l’esprit de Martin Luther King bat dans son âme.

Ce n’est pas le cas, évidemment.

Channel 5 nous a présenté une black bisexuelle Anne Boleyn Crédit : Canal 5

C’était un geste vide et direct qui ne s’étendait même pas à l’oncle d’Anne, qui était blanc. Bien que cette anomalie ne soit pas aussi gênante que le fait qu’Henri VIII semble avoir installé des volets roulants dans l’une des chambres à l’étage de son château.

Où diable les a-t-il eus ? Les soldes d’été 1535 d’Hillarys ?

Une de ces choses que vous remarquez lorsque vous n’êtes qu’à moitié engagé par une mini-série ennuyeuse où le budget était clairement serré et le script n’était qu’une série de clichés de savon, du baiser lesbien avec Jane Seymour aux matchs hurlants avec son mari , qui a donné à Anne et Henry de Jodie Turner-Smith et Mark Stanley toute l’influence de Janine et Barry d’EastEnders.

Donc je ne peux même pas vous dire si j’ai haussé les épaules ou si j’ai applaudi quand il a fait décapiter la jument narky.

Mais, pour l’histoire : non seulement elle a été accusée d’avoir comploté pour tuer le roi, ce qui était clairement ridicule, mais l’aristocrate née à Norfolk a également été accusée d’avoir « une connaissance charnelle de son frère ».

Bang à droite alors.

Ferguson avait l’habitude de construire ces brillantes équipes

MAZON’S Never Give In est un bel hommage à Sir Alex Ferguson, réalisé par son fils Jason.

L’arrière-plan du documentaire est une hémorragie cérébrale qui a presque tué Fergie, en 2018, et qui aurait pu si facilement effacer de précieux souvenirs des premières années à Govan avec ses parents, Elizabeth, la mère dévouée, qui ne voyait rien de mal, et Alexander, le père travailleur de chantier naval presque impossible à impressionner qui vivait selon une règle familière: « Aucun honneur d’établissement ne peut se comparer au privilège d’appartenir à la classe ouvrière écossaise. »

Never Give In de Mazon est un bel hommage à Sir Alex Ferguson Crédit : AFP – Getty

Fergie a accepté tous les honneurs qu’ils pouvaient lui rendre, bien sûr.

C’est son éducation, cependant, qu’il a utilisée pour construire ces brillantes équipes qui ont démantelé l’ordre établi du football et ont secoué le monde du football dans ses fondations lorsqu’elles ont conquis les aristocrates européens.

Mais ensuite, inexplicablement, Fergie a quitté Aberdeen en 1986 et le documentaire s’estompe un peu, si je suis honnête à 100% avec vous. Dommage.

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

THE Chase, Celebrity Special, Bradley Walsh : « Introduit en 1964, quel type de voiture Ford porte le nom d’un cheval sauvage ? »

Rylan Clark-Neal : « Cougar ».

Rylan Clark-Neal répond « Cougar » Crédit : Rex

Point de basculement, Ben Shephard : « Les maracas appartiennent généralement à quelle section d’un orchestre ? »

Tony : « Woodwind. »

Et The Chase, Bradley Walsh : « Le tableau de Paul Nash Battle Of Britain représente une scène de quelle guerre ?

Katie : « Première guerre mondiale. »

ET à tous ceux qui ont envoyé l’e-mail – oui, merci, j’ai remarqué le conflit d’horaire entre Piers Morgan’s Life Stories / Inside KFC.

Irritations télévisées aléatoires

PIERS MORGAN tentant de contorsionner son visage en quelque chose qui ressemble à de la « compassion » dans Life Stories de Keir Starmer.

David Mitchell essayant de faire applaudir le public de Have I Got News For You au lieu de rire.

Piers Morgan a tenté de contorsionner son visage en quelque chose qui ressemble à de la « compassion » dans les histoires de vie de Keir Starmer Crédit : Rex

Le service graphique de BBC1 n’a pas réussi à afficher le mot « BAD » lorsque Ricky Wilson a chanté sur I Can See Your Voice.

Comedy Central méritait de perdre le premier mot de son nom pour son abomination d’hier, d’aujourd’hui et d’avant.

Et Linda Carter d’EastEnders, propriétaire du pub le plus ridiculement réveillé de Londres, annonçant que le Queen Vic « doit faire plus pour la communauté des sourds », comme s’ils n’avaient pas tous crié de fous dans cet endroit depuis 1985.