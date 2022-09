Le Mandalorien revient officiellement pour la troisième fois après deux saisons réussies de Mando et Baby Yoda traversant la galaxie, et nous avons rassemblé tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’avenir de la série.

Nous avons déjà trois émissions dérivées directement de The Mandalorian : The Book of Boba Fett, Ahsoka et Rangers of the New Republic.

Andor sort également ce mois-ci une série préquelle de Rogue One avec Diego Luna. Ewan McGregor a également repris son rôle d’Obi-Wan Kenobi dans une autre série dérivée.

Alors. Beaucoup. Guerres des étoiles.

Consultez notre guide complet de tout le contenu Star Wars sur Disney + pour en savoir plus sur ce que vous pouvez regarder maintenant et sur ce qui est en route. Sinon, continuez à lire pour tout ce que vous devez savoir sur la troisième saison de The Mandalorian.

Quand la saison 3 de The Mandalorian sera-t-elle diffusée ?

Le tournage de la troisième saison de The Mandalorian est terminé et Disney a confirmé que la série sera diffusée dans Février 2023.

Cela vous donne beaucoup de temps pour rattraper les deux premières saisons et regardez Le livre de Boba Fett – si vous ne l’avez pas encore regardé, cette série dérivée a des moments assez importants qui la rendent obligatoire pour les fans de Mandalorian.

Y a-t-il encore une bande-annonce?

Oui – la première bande-annonce a été révélée lors de l’événement D23 de Disney. Dans ce document, nous voyons que Din Djarin est en quête d’expiation pour avoir violé les coutumes du peuple mandalorien. Nous voyons également le retour de Bo-Katan et du favori des fans, Babu Frik :

Qui fait partie du casting de la saison 3 de The Mandalorian ?

Pedro Pascal retrouvera le rôle principal de Din Djarin (AKA Mando).

Nous savons qu’il sera rejoint par Greef Karga de Carl Weathers, ainsi que par le guerrier mandalorien de Katee Sackhoff, Bo-Katan Kryze.

Le grand point d’interrogation dans le casting de retour est de savoir si nous aurons une apparition du grand méchant de la série, Giancarlo Esposito de Breaking Bad – bien que cela semble assez probable.

De plus, The Hollywood Reporter a révélé que la star de Retour vers le futur, Christopher Lloyd, figurera dans la troisième saison. Son rôle n’est pas divulgué, mais il s’agira probablement d’un invité plutôt que d’un rôle récurrent.

Un acteur qui ne reviendra pas est Gina Carano dans le rôle de Cara Dune. io9 rapporte que Lucasfilm a publié la déclaration suivante :

“Gina Carano n’est pas actuellement employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir. Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en fonction de leurs identités culturelles et religieuses sont odieuses et inacceptables.

Cela vient du fait que Carano partage une histoire antisémite sur son Instagram, ainsi que des mois d’autres publications soutenant le comportement anti-masque, diffusant des complots sur l’élection américaine, dénonçant l’utilisation de pronoms et soutenant des publications qui se moquaient des Black Lives Mouvement de la matière.

Cara Dune était un personnage majeur de The Mandalorian et avait été créée pour jouer éventuellement un rôle important dans The Rangers of the New Republic. Selon The Hollywood Reporter, un porte-parole de Lucasfilm a confirmé que le personnage ne serait pas refondu.

Rosario Dawson jouera dans sa propre série dérivée en tant qu’Ahsoka Tano – mais nous pourrions la voir faire une autre apparition, car son émission se déroule dans la même chronologie que The Mandalorian. Nous pensons également qu’Ahsoka sera diffusée après la troisième saison, donc sa venue pour mettre en place son émission dérivée aurait du sens.

Temuera Morrison a joué un rôle assez central en tant que Boba Fett dans la saison deux, et Mando a également joué un rôle important dans sa propre série. Nous ne serions pas surpris de voir à nouveau des croisements avec les deux personnages, et peut-être une apparition de Ming-Na Wen en tant que tireur d’élite Fennec Shand.

Qui écrira et dirigera la saison 3 ?

Derrière les caméras, Jon Favreau, qui maîtrise à la fois la production et la réalisation et nous a apporté Iron Man et The Jungle Book, est le showrunner et le scénariste principal de la série, bien qu’il soit habilement assisté par le vétéran de Star Wars: Clone Wars TV Dave Filoni .

À quoi s’attendre de la saison trois

Spoilers pour la saison deux de The Mandalorian et The Book of Boba Fett ci-dessous

La deuxième saison de The Mandalorian a probablement eu l’apparition la plus choquante que nous ayons jamais eue dans la série. Le Maître Jedi lui-même – un jeune Luke Skywalker – est monté à bord du croiseur léger de Moff Gideon et a détruit à lui seul tous les Dark Troopers avec une totale facilité.

Une fois qu’il a nettoyé la poubelle, il a révélé qu’il était arrivé en répondant à l’appel de Grogu (AKA The Child et / ou Baby Yoda), et qu’il était là pour le former aux voies des Jedi. Après un adieu déchirant entre Din Djarin et Baby Yoda, Luke est parti avec Grogu en remorque.

Le reste de l’histoire se poursuit dans les épisodes cinq, six et sept de The Book of Boba Fett – qui agit essentiellement comme The Mandolorian saison 2.5.

Grogu s’est entraîné à la manière des Jedi avec Luke Skywalker sur une mystérieuse planète forestière où un temple Jedi est en cours de construction – un endroit qui finira par former de nombreux jeunes padawans, dont Ben Solo/Kylo Ren.

Din Djarin est allé visiter la planète pour retrouver Grogu mais a été arrêté par Ahsoka, qui pensait que cela remettrait le jeune stagiaire sur son chemin pour devenir un Jedi. Il a laissé une pièce d’armure à ses soins pour qu’elle la transmette.

Elle a ensuite laissé cela à Luke, qui a donné à Grogu le choix: prendre l’armure et retourner aux soins du Mandalorien, ou prendre le vieux sabre laser de Yoda et continuer à s’entraîner en tant que Jedi, mais ne plus jamais revoir le Mandalorien.

Heureusement, Grogu a choisi ce dernier et a été livré à l’atelier de Peli Motto par R2-D2. L’Enfant et Din Djarin se sont réunis lors d’une séquence de bataille sur Mos Espa à Tatooine avec Boba Fett, où Baby Yoda a aidé à abattre un droïde et à apprivoiser un Rancor sauvage de détruire la ville avec un tour d’esprit Jedi.

L’épisode se termine avec Baby Yoda exigeant que Mando emmène son chasseur Naboo à des vitesses maximales depuis son propre petit siège. Cela signifie donc que la troisième saison de The Mandalorian débutera avec Mando et Baby Yoda réunis, comme nous le voulions depuis le début.

Il y a encore quelques problèmes non résolus – Luke nous a donné un aperçu du moment où Grogu a été initialement emmené de chez lui pendant la Grande Purge Jedi. La troisième saison de Mandalorian pourrait se plonger dans ces événements passés.

Giancarlo Esposito a révélé à GalaxyCon que Moff Gideon est à la poursuite de Grogu pour des raisons dont les fans ne sont pas encore conscients. Il a dit à un jeune fan : « Cet enfant a des pouvoirs magiques, [is] 50 ans, et peut voir l’avenir, et nous voulons que tout le monde sache, éventuellement dans cette émission, que [Grogu] pourrait sauver notre univers.

Ensuite, il y a aussi la question du Darksaber. Moff Gideon a révélé que Mando était le vainqueur légitime de l’arme après l’avoir vaincu au combat. Cela a été un coup dur pour Bo-Katan, car elle a besoin de la lame pour récupérer le trône de Mandalore. Pour qu’elle gagne le Darksaber, elle devrait vaincre Mando au combat.

Après avoir regardé la bande-annonce, il y a des spéculations selon lesquelles Bo-Katan est assis sur un trône sur la planète adjacente à Mandalorian, Concord Dawn.

L’épisode 5 du Livre de Boba Fett a confirmé que Mando n’avait pas l’intention d’abandonner le sabre noir, surtout après avoir été défié par Paz Vizsla.

Le même épisode a également révélé que Din Djarin n’est plus un Mandalorien – du moins en suivant le code du groupe culte auquel il appartenait auparavant. L’armurier a demandé s’il avait enlevé son casque, et quand il a admis en tant que tel, elle a déclaré qu’il avait violé le credo de la religion.

Les Mandaloriens peuvent se racheter, mais ne peuvent le faire qu’en allant dans les eaux sous les mines de Mandalore même. Cependant, ceux-ci sont détruits. La bande-annonce semble montrer Mando visitant cet endroit – et il a une grande quête devant lui.

Mando a un tout nouveau navire, gracieuseté de Peli Moto. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un remplacement direct du Razer Crest maintenant détruit, il est sans doute meilleur – un ancien chasseur stellaire N-1. Pendant le vol d’essai, Mando a attiré l’attention du capitaine Carson Teva et du lieutenant Reed et a dû accélérer pour éviter toute question. On peut probablement s’attendre à revoir ce duo.

La scène post-crédits du livre de Boba Fett a révélé que Cobb Vanth n’avait pas été tué par Cad Bane après tout – il guérit dans le Bacta Tank. Ainsi, nous pourrions voir le vieil ami de Mando faire une autre apparition la saison prochaine.

Enfin, nous avons encore les forces impériales à gérer. Gideon est peut-être capturé pour le moment, mais il n’est pas encore mort. Les traînards de l’Empire sont toujours vivants dans la galaxie, et ce spectacle semble se préparer à la naissance du Premier Ordre. Le clonage et les expérimentations avec le sang de Grogu semblent faire allusion à la façon dont Snoke a été créé – mais cela pourrait être tout autre chose.

Grâce à Ahsoka, nous savons également que le grand amiral Thrawn frappe quelque part dans la galaxie, il pourrait donc être le prochain grand méchant de la liste.