Ayant déjà taquiné son retour lors de la première de la saison, Temuera Morrison a officialisé son rôle de chasseur de primes Boba Fett – le porteur original de cette armure emblématique – dans un épisode bourré d’action qui a débuté le 4 décembre.

Au cours de la décennie entre la deuxième et la troisième trilogies « Star Wars » – l’écart entre « Revenge of the Sith » et « The Force Awakens » – les émissions de télévision animées ont porté la bannière de Lucasfilm. Avec les films à nouveau à la croisée des chemins, le nouveau porte-étendard en direct a montré un talent étrange pour puiser dans les passions de la base de fans.

Comme le soulignait l’épisode précédent, l’animation a longtemps été un héros méconnu de la franchise « Star Wars », à la fois en termes de maintien de la marque en vie et de plantation de graines pour aider à cultiver son présent et son avenir.

Avec le dernier chapitre, le spectacle est allé encore plus loin dans la tradition de « Star Wars », offrant le genre de séquence d’action éblouissante impliquant Boba Fett qui éclipse franchement tout ce que le personnage (ou son père, Jango) a fait dans les films précédents.

Un ingrédient clé de l’évolution de « The Mandalorian » serait Dave Filoni, qui a produit la série animée et a rejoint Jon Favreau pour guider cette première émission de télévision en direct.

Filoni, notamment, a écrit et réalisé l’épisode intitulé « The Jedi », qui a amené l’un des personnages les plus populaires de « Clone Wars », Ahsoka Tano, dans le domaine de l’action réelle, joué par Rosario Dawson.

L’apparence d’Ahsoka – qui a provoqué une autre ride ravissante dans la Force – est l’un des nombreux liens avec les émissions animées.

En plus d’Ahsoka – qui avait servi de padawan à Anakin Skywalker avant sa chute du côté obscur – la nouvelle saison a présenté Katee Sackhoff comme Bo-Katan Kryze, reprenant une guerrière mandalorienne qu’elle a exprimée dans ces programmes animés. Ahsoka a également fait référence à la recherche du Grand Amiral Thrawn, un méchant au visage bleu de « Rebels ».

Tout cela peut sembler obscur pour ceux qui n’ont jamais écouté la série, qui a principalement joué sur les réseaux câblés pour enfants. « Clone Wars » a été créé en 2008 sur Cartoon Network, puis joué sur Netflix, et a récemment terminé sa course sur Disney +. « Rebels », mis cinq ans avant l’original « Un nouvel espoir », diffusé sur Disney XD, un complément de Disney Channel.

La série live-action a néanmoins mis en évidence comment ces petites plates-formes peuvent et ont été utilisées pour soutenir la marque « Star Wars ».

Avec les débuts d’Ahsoka, et maintenant de Boba Fett, l’idée de voir de tels personnages surgir ailleurs – y compris la télévision en direct et même les films – semble particulièrement propice aux possibilités, avec de larges lacunes qui pourraient être comblées dans ces délais.

L’engagement pour l’animation n’a pas non plus cessé, il faut le noter, avec un spin-off de « Clone Wars », « Star Wars: The Bad Batch », prévu pour Disney + l’année prochaine.

Depuis que Disney a acquis Lucasfilm en 2012, le studio a clairement indiqué que la galaxie «Star Wars» était suffisamment vaste pour être explorée sur divers fronts. Mais lorsque la préquelle «Solo: A Star Wars Story» a donné des résultats décevants au box-office, Lucasfilm a rappelé ses ambitions théâtrales.

Ce que « The Mandalorian » a démontré – en se plongeant dans « Clone Wars » et « Rebels », et maintenant la trilogie originale – c’est que l’appétit pour plus de « Star Wars » est là. Et si le but est de continuer à attiser ces braises, c’est bien le chemin.