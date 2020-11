“ The Mandalorian ” apporte un grand favori des fans dans l’univers d’action en direct de “ Star Wars ” (SPOILERS)

Après une accumulation considérable, le cinquième épisode de la deuxième saison, “The Jedi”, a présenté Rosario Dawson comme Ahsoka Tano, le Padawan à Anakin Skywalker dans les programmes d’animation. Le dernier chapitre a été écrit et réalisé par Dave Filoni, qui a supervisé la série animée “Star Wars” – où Ahsoka est apparu pour la première fois en 2008 – avant de rejoindre Jon Favreau en tant que producteur exécutif sur “The Mandalorian”, la première télévision en direct. série dans la franchise.

Les fans attendaient avec impatience les débuts en direct d’Ahsoka – et la vue de ses deux sabres laser – et cela n’a pas déçu, car le personnage principal l’a finalement trouvée et lui a amené l’enfant. Grâce à ses pouvoirs Jedi, elle a pu communiquer avec le bébé, révélant son nom – Grogu – et le fait qu’il avait été formé en tant que Jedi avant la montée de l’Empire, caché pour sa protection lorsque les Jedi ont été mis en déroute.

Ahsoka a dit qu’elle ne continuerait pas cette formation, suggérant que Grogu avait déjà formé un fort attachement au Mandalorien. Parce que l’enfant ressentait de la peur, a-t-elle dit, il pourrait y avoir des conséquences dangereuses, notant qu’elle avait vu ce que la peur peut faire “au meilleur d’entre nous” – une référence à la chute d’Anakin Skywalker du côté obscur de la Force en devenant Dark Vador .

L’épisode – qui présentait également l’acteur de “The Terminator” Michael Biehn dans un rôle d’invité – s’est clôturé avec Ahsoka envoyant le Mandalorien sur une nouvelle étape de sa quête pour trouver une maison pour Grogu, tout en laissant la porte ouverte à son retour. Dans la séquence culminante, elle a mentionné sa poursuite du Grand Amiral Thrawn, un méchant de “Star Wars Rebels”.