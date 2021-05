La superstar de la WWE Becky Lynch aurait signé un nouveau contrat avec World Wrestling Entertainment (WWE). Le lutteur irlandais Ace a été vu pour la dernière fois à la télévision lors de l’événement « Money In The Bank » de l’année dernière.Lynch a donné naissance à son bébé Roux en décembre et est actuellement en congé de maternité depuis mai 2020. Actualités Ringside, La WWE a signé un nouveau contrat avec Lynch pour verrouiller l’as lutteur avant son retour tant attendu.

Le rapport indique en outre que la WWE a signé le nouvel accord de Lynch il y a quelques semaines. Les fans du Lynch s’attendaient à ce qu’elle revienne sur le ring pendant WrestleMania 37. Cependant, cela ne s’est pas produit et à la place de Lynch, The Bella Des jumeaux ont été envoyés. Fait intéressant, les Bella Twins ont été informées du nouveau développement juste un jour avant le méga événement.

Lynch avait signé son dernier contrat officiel avec la WWE en 2019 et cela comprenait une augmentation lucrative.Lynch compte parmi les athlètes féminines les plus rémunérées au monde. Lynch a remporté l’édition inaugurale de l’événement Women’s SmackDown. Elle détient également le record du plus long règne en tant que championne féminine de Raw. Elle a eu la ceinture pendant 399 jours.

Lynch a également été la tête d’affiche de l’événement phare de la WWE, WrestleMania, avec Charlotte Flair et Ronda Rousey. Lynch a remporté le championnat inaugural de WrestleMania et a également remporté le prix du lutteur le plus populaire de l’année de la Pro Wrestling Illustrated en 2019.

Lynch a ensuite changé son nom de bague en The Man en 2018 et son match ‘Last Woman Standing’ contre Charlotte Flair a été classé numéro par la WWE sur la liste des «25 meilleurs matchs de 2018». contre Sasha Banks sur « Hell in a Cell » a été classé deuxième dans la même liste en 2019.

