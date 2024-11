The MacRumors Show : Jon Prosser parle des nouveaux iMac, Mac Mini et MacBook Pro d’Apple avec M4

Jon Prosser nous rejoint dans l’épisode de cette semaine de Le spectacle MacRumors pour parler de toutes les principales annonces Mac d’Apple de cette semaine.

Au cours des trois premiers jours de la semaine, Apple a dévoilé les nouveaux iMac, Mac mini et MacBook Pro équipés des puces M4, M4 Pro et M4 Max. Les puces offrent des performances CPU, GPU et Neural Engine nettement meilleures, une efficacité améliorée, des quantités plus élevées de mémoire unifiée, et bien plus encore.

Le nouveau ‌iMac‌ comprend des accessoires USB-C Magic et une palette actualisée d’options de couleurs. Le nouveau ‌Mac mini‌ a été entièrement repensé pour la première fois depuis plus d’une décennie avec un boîtier radicalement plus petit et deux ports USB-C frontaux. Enfin, le nouveau ‌MacBook Pro‌ dispose d’un modèle de base renforcé, d’une durée de vie de la batterie plus longue et d’un écran plus lumineux.

Les nouveaux ‌iMac‌ et ‌MacBook Pro‌ bénéficient pour la première fois d’une option d’affichage à nano-texture et d’une caméra frontale de 12 mégapixels avec Center Stage et Desk View. Les modèles équipés du M4 Pro ou du M4 Max prennent en charge la connectivité Thunderbolt 5, et presque tous les nouveaux Mac offrent une meilleure prise en charge de l’affichage externe. Tous les Mac d’Apple démarrent désormais avec 16 Go de mémoire unifiée en standard, y compris le MacBook Air, sans augmentation de prix.

