Attention maintenant ! MTV a une toute nouvelle émission L’expérience de l’amour il s’agit de présenter trois belles femmes noires à un grand nombre de célibataires éligibles.

MTV célèbre la romance estivale avec L’expérience de l’amour, une nouvelle série qui donne vie aux choix et à l’excitation des applications de rencontres, dont la première aura lieu le mardi 15 août à 22 h HE/PT. The Love Experiment continue de chauffer les mardis soirs sur MTV rejoignant Amour et hip-hop : Atlanta à 20h et Pris en flagrant délit : Infidèle à 21 heures.

Dans cette nouvelle expérience de rencontres, MTV donnera vie aux choix et à l’excitation des applications de rencontres ! Trois meilleurs amis célibataires entreront dans une « salle » littérale d’hommes éligibles, qui sont tous prêts à s’engager. À l’intérieur de cette utopie de rencontres, les femmes contrôlent la situation alors qu’elles recherchent le véritable amour. Mais ils réalisent rapidement qu’avoir trop de choix idéaux est plus difficile qu’il n’y paraît. À la fin, ils devront répondre à la question : « Si on vous offre tout ce que vous voulez… choisirez-vous finalement ce dont vous avez besoin ? »

Découvrez la première bande-annonce ci-dessous:

Les trois meilleurs amis de cette saison incluent :

Marcia, 30 ans – Atlanta, Géorgie

Paige, 27 ans – Atlanta, Géorgie

Tamara, 30 ans – Atlanta, Géorgie

Mari Waugh (Spicy Mari), aidera à guider les femmes à travers cette expérience en tant qu’experte en relations. Mari, PDG et fondatrice de The Spicy Life, a consacré toute sa vie à encourager les célibataires et les couples à communiquer et à se connecter plus efficacement en réintégrant la passion et l’aventure dans leurs relations interpersonnelles.

L’expérience d’amour mettra également en vedette les célibataires éligibles suivants en lice pour une chance à l’amour :

As, 34 ans – Miami, Floride

Chris, 28 ans – La Nouvelle-Orléans, LA

Chuck, 32 ans – Los Angeles, Californie

Eldridge, 44 ans – Houston, Texas

Henry, 32 ans – Los Angeles, Californie

Isaac, 29 ans – New York, NY

Ishaan, 34 ans – Los Angeles, LA

Jamal, 31 ans – New York, NY

Josiah, 29 ans – Dallas, Texas

Justin, 35 ans – Huntsville, AL

Kenny, 31 ans – Los Angeles, Californie

Mike, 34 ans – Houston, Texas

Molombo, 26 -Denver, CO

Nicoy, 31 ans – Philadelphie, Pennsylvanie

Omar, 26 ans – Dallas, Texas

Preston, 31 ans – Houston, Texas

Ryan, 35 ans – Las Vegas, Nevada

Shawn, 50 ans – Upper Marlboro, MD

Shawn, 34 ans – New York, NY

Ted, 38 ans – Atlanta, Géorgie

Terell, 38 ans – Atlanta, Géorgie

Tewann, 38 ans – Atlanta, Géorgie

Warren, 43 ans – Phoenix, Arizona

Yannick, 30 ans – New York, NY

Pour en savoir plus, suivez MTV Shows sur Instagram, Twitter et TikTok, et rejoignez la conversation en utilisant #TheLoveExperiment.

Dédicace spéciale à notre booski Paige qui est l’une des trois femmes courtisées !!!