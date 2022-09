The Lord Of The Rings – The Rings Of Power review : La série d’Amazon Prime Video fait une impression durable ; les internautes appellent cela un “spectacle magnifique”

La série The Lord Of The Rings: The Rings Of Power d’Amazon Prime Video a commencé à être diffusée sur la plate-forme OTT aujourd’hui. Les deux premiers épisodes des vedettes de Cynthia Addai-Robinson et Robert Aramayo sont sortis. On dit que c’est l’une des séries télévisées les plus chères jamais réalisées. Eh bien, la bande-annonce avait attiré l’attention de tout le monde, et pour les promotions en Inde, la plate-forme OTT a fait appel à Hrithik Roshan. Eh bien, le public a été ravi de regarder l’émission, alors voici ce que les internautes ont à dire à ce sujet.

Eh bien, les internautes sont impressionnés par Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Ils font l’éloge des deux premiers épisodes et l’appellent un “spectacle magnifique”. Les internautes sont également ravis des prochains épisodes de la série. Découvrez les tweets ci-dessous

OK OK. Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est incroyablement beau et ambitieux. J’ai vraiment hâte de voir la suite de la série. L’attention portée aux détails est * le baiser du chef * televised_mind (@ televisedmind84) 2 septembre 2022

2 premiers épisodes de #RingsOfPower #TheLordOfTheRingsTheRingsOfPower où fantastique et je suis totalement investi. Peut avoir à regarder des films pendant le week-end de la fête du Travail. pic.twitter.com/E7BM9NDWUA Tueur gobelin ? a vraiment besoin de nourriture (@ Pilgrimzero77) 2 septembre 2022

Alors que les deux premiers épisodes ont reçu une telle réponse, il sera intéressant de voir si les autres épisodes seront en mesure d’impressionner les internautes. Attendons et regardons.

Apparemment, Amazon Prime Video a décidé d’avoir cinq saisons de la série. Cependant, ils n’ont pas encore donné leur feu vert aux saisons à venir.