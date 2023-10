The Loop Fantasy Football Update Semaine 5 : mouvements de dernière minute

MISE À JOUR : 00h53 dimanche

Beaucoup ne s’attendaient pas à ce que Cincinnati WR Tee Higgins essaie de jouer dimanche avec sa côte cassée. Et il ne le fera pas. Une raison de plus de se méfier de compter sur le QB Joe Burrow, également blessé.

Le RB de Détroit Jahmyr Gibbs a été rétrogradé au rang de douteux, ce qui pourrait signifier une autre grosse semaine pour David Montgomery.

Un Packer actuel et un ancien coéquipier sont tous deux décidément incertains : le RB Aaron Jones et les Raiders WR Davante Adams.

MISE À JOUR : 12h00 samedi

Cela a pris du temps, mais l’une des plus grandes stars de l’univers du football Fantasy est sur le point de reprendre son envol.

Cooper Kupp, joueur le plus utile du Super Bowl LVI, devrait faire ses débuts en 2023 environ 11 mois après une blessure à la cheville mettant fin à la saison.

Les Rams de Los Angeles auront désormais leur meilleur receveur qui s’associera à la meilleure recrue de la ligue, Puka Nacua. Cela devrait être amusant pour le quart Matthew Stafford.

Le RB d’Indy Jonathan Taylor, qui a été à la fois blessé et mécontent, devrait également revenir dimanche. Au moins cette semaine, il partagera le travail avec Zack Moss.

Le quart de Las Vegas Jimmy Garoppolo a été exempté du protocole sur les commotions cérébrales et jouera dimanche contre les Packers. L’inverse est vrai pour le RB des 49ers Elijah Mitchell, qui ratera la confrontation de dimanche soir avec Dallas.

Les Giants RB Saquon Barkley sont toujours un gros point d’interrogation alors qu’ils se dirigent vers Miami, et Detroit WR Amon-Ra St Brown est considéré comme très douteux pour entrer sur le terrain contre la Caroline.

POSTE ORIGINAL : 11h06 mercredi

Après quatre semaines de décisions faciles concernant l’alignement, alors que les passionnés du football Fantasy n’avaient qu’à se soucier des blessures lors de l’élaboration de leurs compositions, les choses sont sur le point de se compliquer.

La saison de la semaine de congé est à nos portes. Au cours des 10 prochaines semaines, la profondeur de votre équipe sera mise à rude épreuve comme jamais auparavant.

Le fléau des adieux, cependant, commence avec seulement une légère douleur. Quatre équipes sont au revoir cette semaine (Browns, Chargers, Seahawks, Buccaneers), et le nombre d’étalons fantastiques qui seront sur la touche n’est pas écrasant.

Voici notre aperçu des trois principaux groupes de postes, avec les vedettes qui seront absentes cette semaine et les remplacements possibles que vous pourriez encore pouvoir réclamer au ballottage.

Quarts-arrières – Il n’y a qu’un seul QB de premier rang au revoir cette semaine : Justin Herbert des Chargers. Deshaun Watson de Cleveland est également inactif. Si vous recherchez un QB sur les fils de renonciation, vous trouverez probablement deux gars que vous n’auriez JAMAIS envisagé d’ajouter auparavant. Josh Dobbs de l’Arizona a été étonnamment efficace pour les courageux Cardinals. Et cette semaine, il affronte une défense de Cincinnati qui a connu des difficultés toute la saison. Vous voulez essayer quelqu’un d’encore plus risqué ? Zach Wilson des Jets a connu le meilleur match en carrière la semaine dernière contre Kansas City, et il peut s’en prendre à la défense putride des Broncos cette semaine.

Demis offensifs – Le plus grand nom au revoir cette semaine est Austin Ekeler des Chargers, qui a de toute façon été mis à l’écart en raison d’une blessure ces derniers temps. Kenneth Walker de Seattle et Jerome Cole de Cleveland sont également au revoir. Les choix sur le fil de renonciation RB sont minces. Vos meilleures options pourraient être le juge HIll de Baltimore, qui semble être le chef du comité des Ravens, et Chuba Hubbard des Panthers, qui continue d’avoir sa juste part de travail alors que son coéquipier Miles Sanders se bat.

Récupérateurs de passes – Voici la plus grande pénurie de talents. Les receveurs inactifs incluent Keenan Allen des Chargers, Amari Cooper des Browns, DK Metcalf et Tyler Lockett des Seahawks, ainsi que Mike Evans et Chris Godwin des Bucs. Si vous avez besoin d’un remplaçant au ballottage, un bon choix serait Jahan Dotson de Washington. Ou vous pouvez choisir parmi l’un des réfugiés des Jets à Green Bay : Allen Lazard et Randall Cobb. Ni l’un ni l’autre ne bénéficiera d’une couverture serrée à Denver.

Jeu de match

Qui va affronter la mauvaise excuse des Broncos de Denver pour se défendre cette semaine ? Jets RB Salle Brecele point de départ évident à la lumière du déclin alarmant de Dalvin Cook. … Chicago QB Justin Champs a eu un match en carrière contre les Broncos, et il sera encore bon jeudi soir contre Washington (même si les Bears trouveront toujours un moyen inventif de perdre). … Recrue de Miami De’Von Achane marquera au moins un touché contre les Giants. … Idem pour Indy QB Anthony Richardson contre le Tennessee. … L’offensive de Houston sera à nouveau bonne contre les Falcons, vous devriez donc commencer QB CJ Stroud et WR Nico Collins et Réservoir Dell.

Étoiles assises

Joe Burrow est un excellent quarterback, mais la star de Cincinnati est trop amochée pour continuer à débuter dans votre équipe Fantasy. … Il n’y a pas de Jones quarterback qui vaut la peine d’être utilisé, ni celui des Patriots Mac ni celui des Géants Daniel. … En parlant des Patriots, RB Rhamondre Stevenson a été décevant et continuera à être décevant contre les Saints. …. Quant à la Nouvelle-Orléans, le retour de Alvin Kamara semble être très mauvais pour le nombre de WR Chris Olave. … La recrue de Détroit RB Jahmyr Gibbs semble perdre du terrain dans sa compétition avec son coéquipier David Montgomery.

Surveillance des blessures

La blessure la plus remarquable de la semaine 4 a été la côte cassée subie par Cincinnati WR. T-shirt Higgins. Il essaie peut-être de jouer cette semaine, mais on ne peut pas compter sur lui. … Deux quarts qui ont été amochés étaient ceux des Rams Matthieu Stafford et celui de Pittsburgh Kenny Pickett. Nous essaierions d’éviter d’utiliser l’un ou l’autre cette semaine. … Les joueurs répertoriés comme douteux incluent deux meilleurs porteurs de ballon (Giants’ Saquon Barkley et les béliers Kyren Williams), Fin serrée des Packers Luc Musgrave et récepteur Jaguars Zay Jones.

Le dormeur le plus profond

Je parie que vous ne pouvez pas deviner qui est le meilleur coureur de tous les temps dans l’histoire du football universitaire. C’est un gars nommé Jaleel McLaughlin, qui a couru 8 166 verges, principalement pour Youngstown State. Il joue actuellement avec les Broncos de Denver. Il a assisté à sa première action majeure la semaine dernière lorsque Javonte Williams a subi une blessure à la hanche. La petite recrue est arrivée et a totalisé 104 verges et un touché. Il pourrait voir encore plus de travail cette semaine à Denver lorsque les Jets de New York viendront en ville. Les Broncos devront marquer beaucoup pour compenser leur pitoyable défense, et McLaughlin en sera la clé.

Le choix du jeudi

Ours chez Commanders (-6½) :

Choix : Commandants par 1

