The Looking Glass Looks Back arrive à l’opéra de Woodstock – Shaw Local

La portraitiste Riva Lehrer se produira au Woodstock Opera House à 10 h le jeudi 17 novembre pour une conférence et une séance de dédicace dans le cadre de la série de conférenciers Creative Living produite par la Woodstock Fine Arts Association.

Lehrer, née avec le spina bifida, a grandi en étant jugée pour son apparence. Le handicap était au centre de son travail et le moteur de sa carrière jusqu’à ce qu’elle rencontre une communauté d’interprètes, d’écrivains et de théoriciens universitaires handicapés et sûrs d’eux. Elle y découvre un nouveau cadre pour voir le corps déficient.

Son personnage unique, “Golem Girl”, est devenu le titre de ses mémoires primées. C’est sa réponse esthétique, intellectuelle, politique et émotionnelle au handicap. Elle plaide pour une « visibilité radicale » en tant qu’enseignante à la School of the Art Institute of Chicago et à la Northwestern University.

Les participants à la série de conférenciers Creative Living sont invités à prendre un café et à discuter au Stage Left Cafe, à partir de 9 h.