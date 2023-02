‘The Locksmith’ Review: Un travail bâclé

Dans le monde des câpres policières et des thrillers, le cadre narratif “un dernier travail” a été suffisamment utilisé pour qu’il soit moins un trope que son propre genre – des films de tous bords peuvent jouer dans la maison du plaisir, tant qu’ils trouvent un façon de le garder frais ou séduisant. Le premier film de Nicolas Harvard, “The Locksmith”, cependant, prend principalement des personnages et des virages narratifs et les jette dans son panier, incapable de remplir le reste avec beaucoup de couleurs ou de nuances.

Le seul espoir du film pour une qualité déterminante est maladroitement forcé: les capacités de crochetage de son protagoniste, Miller (Ryan Phillippe), servant d’avatar pour le passé qu’il ne peut pas dépasser. Après qu’une effraction a mal tourné et conduit un flic corrompu à tuer son ami, Miller est accusé du meurtre et envoyé en prison pendant une décennie. Il sort prêt à arranger les choses avec son ex-petite amie, Beth (Kate Bosworth) – qui travaille dans la force aux côtés du flic corrompu – et sa jeune fille. Mais, assez tôt, un vieil ami – naturellement, l’ancien amant du camarade décédé de Miller – l’entraîne dans un autre stratagème qui ne fait que l’emmêler dans un plus grand réseau de crimes.

La majeure partie du film est racontée avec une grande écriture rudimentaire et recouverte de clichés. Ses acteurs, dont Ving Rhames – classé comme un mentor bourru mais néanmoins un réconfort facile – et une paire nostalgique de stars de la première heure à Phillippe et Bosworth, ne peuvent pas faire grand-chose avec ce qu’ils ont reçu. Bosworth est peut-être le seul à trouver de la place pour une certaine subtilité dans ce qui équivaut à un travail guindé et bâclé.

Le serrurier

Non classé. Durée : 1h31. En salle et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.