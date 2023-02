The Liverpool Rebuild: Comment Jurgen Klopp peut créer sa nouvelle équipe

Liverpool est effectivement en phase de reconstruction. “C’était l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai signé un nouveau contrat”, a admis Jurgen Klopp ce mois-ci.

“Je savais que c’était nécessaire”, a ajouté l’Allemand, qui en est maintenant à sa septième saison complète à la tête d’Anfield et a signé son nouveau contrat en avril dernier alors que le club était à la recherche d’un quadruplé. La reconstruction a également déjà commencé : 180 millions de livres sterling ont été engagées dans l’attaque en faisant venir Luis Diaz, Darwin Nunez et Cody Gakpo. Cependant, il y a aussi un avertissement de Klopp que “ça n’ira pas [happen] pendant la nuit.”

Bien sûr, nous en avons vu autant cette saison, les Reds étant sortis des deux coupes nationales et, après 20 matchs de Premier League, étaient sur la bonne voie pour leur troisième pire total de points de l’histoire de la Premier League.

Klopp espère, et les fans s’attendront à ce que cela change dans la seconde moitié de la campagne, d’autant plus que des joueurs clés tels que Diaz, Diogo Jota et Virgil van Dijk reviennent de blessure. Le voyage de samedi à Newcastle est la clé; si Liverpool gagne, il aura six points de retard sur le Toon avec un match en moins.

Klopp, cependant, sait que la reconstruction représente bien plus que la finale de la ligue cette saison. “Je sais que la majorité du monde extérieur ne s’intéresse qu’au court terme, mais nous devons également nous concentrer sur le long terme, et c’est ce que nous sommes”, a-t-il insisté.

Alors, qui participera et qui ne participera pas à la reconstruction à court et à long terme ? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Liverpool et l’équipe se reconstruisent : dans les buts

Alisson Becker de Liverpool à la fin du match de Premier League contre Fulham à Craven Cottage (Crédit image : Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images)

Alisson Becker ne va nulle part de si tôt, certainement pas à moins que le joueur lui-même ne s’agite de manière inattendue pour quitter le club. Il est également sous contrat jusqu’en 2027, date à laquelle il aura 34 ans.

Derrière Alisson, c’est là que ça devient plus intéressant. Caoimhin Kelleher est trop bon pour ne pas jouer au football régulier et maintenant âgé de 24 ans, il a envie de football en équipe première qu’il n’obtient pas dans le Merseyside. Un départ semble probable cet été pour ces raisons, mais Liverpool serait avisé d’inclure une sorte de clause de rachat pour le jeune Irlandais.

Gardien de sauvegarde Adrien est en fin de contrat cet été et partira, un remplaçant qui est également qualifié localement aurait beaucoup de sens. Ron-Robert Zieler, qui se qualifie après avoir passé ses années de formation à Manchester United, mériterait d’être surveillé.

Laisser Kelleher partir, promouvoir Marcelo Pitaluga et signer un remplaçant expérimenté qui est aussi idéalement du cru.

Les défenseurs centraux

Virgil van Dijk en action contre Arsenal à l’Emirates Stadium (Crédit image : Shaun Botterill/Getty Images)

C’est là que ça devient plus intéressant. Virgile van Dijk est clairement un joueur clé, cependant, il aura 32 ans cet été et il ne lui restera alors que deux ans sur son contrat. Le club lui offre-t-il un gros nouveau contrat pour le garder au-delà de 34 ans ?

Derrière Van Dijk, Ibrahima Konaté est sans aucun doute l’un pour la prochaine évolution de l’équipe de Klopp, mais Joël Matipdont la forme a considérablement baissé cette saison, est un joueur qui pourrait bien partir cet été – alors qu’il lui restera un an et qu’il sera juste avant son 32e anniversaire.

Il est temps pour Liverpool et Klopp d’être un peu plus impitoyables avec leurs joueurs vieillissants : oui des joueurs qui ont ramené le bon temps, mais qui ont maintenant dépassé leur apogée et doivent être transférés avant l’expiration des contrats et qu’ils partent gratuitement. Matip est le premier test de ce type. Obtenez de l’argent pour lui maintenant pendant que vous le pouvez.

Joe Gomez a parfois eu du mal cette saison, mais à 25 ans et étant un joueur local qui peut jouer des deux côtés à l’arrière central et à l’arrière droit, cela n’aurait pas beaucoup de sens de le faire avancer.

A court terme, le duo de premier choix est Van Dijk et Konate, mais à moyen et long terme, Konate a besoin d’un nouveau partenaire. Un ajout de qualité appropriée peut-il être apporté cet été et remplacer Matip dans l’équipe?

Les latéraux

Le défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold en action contre Leeds United (Crédit image : James Gill – Danehouse / Getty Images)

Liverpool a deux des meilleurs arrières latéraux d’Europe en Trent Alexandre-Arnold et Andy Robertsondonc ils ne vont nulle part.

Des sauvegardes décentes pour chacun sont cependant nécessaires si elles ne doivent pas souffrir d’être surutilisées et de s’épuiser (à nouveau). Klopp fait-il confiance Kostas Tsimikas pleinement? Sans doute pas du nombre de fois où il le joue. Et qui sait pour Calvin Ramsey après sa première saison au club a été en proie à des problèmes de blessures?

Milieu central

Le milieu de terrain de Liverpool James Milner en action contre Southampton à Anfield (Crédit image : Liverpool FC via Getty Images)

Et voici où il vraiment devient intéressant: le milieu de terrain de Liverpool dont on parle beaucoup. Cela a vraiment été un débat tout au long du mandat de Klopp à Anfield, des détracteurs qui estimaient que c’était souvent trop ouvrier et manquait de créativité, jusqu’à maintenant, où il est rempli d’anciens joueurs qui ne sont plus capables physiquement de faire le travail. requis dans un milieu de terrain Klopp.

L’ironie, alors, que la défense de Klopp de ses huit options de milieu de terrain l’été dernier n’ait même pas mentionné le joueur qui est arrivé dans l’équipe cet hiver et qui semble être un acteur clé de l’avenir des Reds : Stefan Bajcetic. L’adolescent était exceptionnel dans le derby du Merseyside jouant dans un rôle qu’il avait jamais joué auparavant, plus avancé au milieu de terrain, en remplacement de Thiago, désormais blessé. Ce que Bajcetic a fait, cependant, a été de jouer le rôle que Gini Wijnaldum a joué lorsque le Néerlandais était à son meilleur.

James MilnerLe contrat de Millie expire cet été, et tandis que Klopp a laissé entendre qu’il voulait lui offrir un rôle dans son équipe d’entraîneurs, le patron a également expliqué que “Millie a d’autres idées” – par exemple, vouloir continuer à jouer jusqu’à sa 38e année.

Les deux partiront Naby Keïta et Alex Oxlade Chamberlain. Jordan Henderson fête ses 33 ans cette année mais, avec un contrat jusqu’à ses 35 ans, il ne partira pas cet été. Il doit cependant être éliminé progressivement.

Fabinho de Liverpool en action contre Nottingham Forest (Crédit image : James Williamson – AMA/Getty Images)

Alors il y a Fabinho: et que faire de Fabinho est délicat. Un joueur de 29 ans qui a joué plus de minutes que la moyenne des 35 ans (s’ouvre dans un nouvel onglet), le Brésilien a parfois regardé de cette façon cette saison aussi. La baisse a été énorme, sans doute la plus importante individuellement de l’équipe. Il a un contrat jusqu’en 2026, mais serait-il sage d’encaisser si une offre arrivait ? Tout cela dépendrait de qui d’autre pourrait être acquis. La réalité est qu’il est plus probable que Fabinho reste au moins à court terme.

Harvey Elliot est clairement tourné vers l’avenir, mais son avenir est-il milieu de terrain central ? Le jury est sur celui-là. Curtis-Jones a eu une campagne en proie à des blessures, maintenant âgé de 22 ans, il devrait pousser plus, mais avec un statut et une polyvalence locaux, il est un à garder au moins à court et moyen terme. Il y a aussi Tyler Morton, prêté à Blackburn, qui devrait rejoindre l’équipe première la saison prochaine.

Tout dépendra de qui entrera, avec au moins deux milieux de terrain – idéalement un certain Jude Bellingham, plus Matheus Nunes des Wolves – nécessaires.

Si les options de milieu de terrain de Klopp la saison prochaine ressemblent à Fabinho, Bellingham, Nunes, Bajcetic, Morton, plus Thiago et Henderson en tant que têtes expérimentées à court terme, ce n’est pas mal.

Attaque

Mohamed Salah regarde avant le match de Ligue des champions contre l’Ajax (Crédit image : Agence BSR / Getty Images)

Compte tenu des dépenses en amont, les questions offensives sont moins nombreuses. Clairement, Luis Díaz, Darwin Nunez, Diogo Jota et Cody Gakpo sont l’avenir, plus Mohamed Salah du moins à moyen terme. Ce sont cinq options d’attaque de haute qualité.

Alors devrait Roberto Firmino vraiment se voir proposer un nouveau contrat en plus de celui qui expire cet été ? Sont six attaquants, plus les goûts d’Elliott, Jones, Fabio Carvalho et adolescent Ben Doak requis?

Encore une fois, cela pourrait nécessiter une décision impitoyable de Klopp et Liverpool.

Alors, qu’est-ce qu’il faut?

Jurgen Klopp a des décisions difficiles à prendre concernant son équipe de joueurs (Crédit image : Getty Images)

A court terme, cet été, il faut au moins deux milieux de terrain. Puis un défenseur central de longue date pour Konaté, qui entre et remplace Matip cet été ou l’été prochain. Potentiellement un arrière-arrière pour la gauche ou la droite, qui peut entrer et remplacer adéquatement Trent ou Robertson pour éviter qu’ils ne se fatiguent comme ils l’ont fait récemment.

Ce qu’il faut également, c’est que des joueurs comme Jones, Elliott, Bajcetic et Carvalho commencent à réaliser leur potentiel. À moyen terme, les rôles de Thiago et Henderson doivent changer pour devenir plus de joueurs d’équipe, alors que la même chose sera éventuellement requise avec Salah, ou du moins l’Égyptien jouant moins de matches que maintenant, alors qu’il joue presque tous les matches disponibles.

Cependant, la plus grande chose dont nous avons besoin est peut-être l’arrivée de Bellingham – un joueur qui transformera sans aucun doute Liverpool sur le terrain et donnera au club un coup de pouce massif en dehors du terrain, offrant une nouvelle présence à la Steven Gerrard en tant que numéro un des Reds. 8.

Jurgen Klopp n’a jamais reconstruit sa propre équipe auparavant : le défi est là, il le sait et y travaille déjà à court et à long terme.