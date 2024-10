« The Lincoln Lawyer » Saison 4 – Scénario et statut de renouvellement révélés ! | Netflix, Télévision, L’avocat Lincoln | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

L’avocat Lincoln est l’une des émissions les plus en vogue sur Netflix.

Au milieu de la saison 3 de la série, les showrunners Dailyn Rodriguez et Ted Humphrey a parlé à Variété sur l’avenir du spectacle.

La saison 3 suit les événements de Michael Connelly‘s Avocat Lincoln mystère « Les dieux de la culpabilité », et se concentre sur le meurtre du client de Haller, Glory Days, dont il s’est rapproché en la défendant dans la saison 1. Alors qu’il tente de comprendre ce qui s’est passé, il finit par représenter son meurtrier accusé et s’impliquer. avec un cartel dangereux.

Au cours de la conversation, les showrunners ont été interrogés sur le cliffhanger de la saison 3, lorsque Mickey quitte la ville et que la police l’arrête, ainsi que sur ce à quoi s’attendre la saison prochaine.

« La saison 4 est basée sur La loi de l’innocenceet tout tourne autour de Mickey accusé du meurtre de Sam Scales. C’est donc le prochain livre que nous adaptons », ont-ils révélé.

Voici un complet résumé du livre : « L’avocat de la défense Mickey Haller est arrêté par la police, qui retrouve le corps d’un client dans le coffre de sa Lincoln. Haller est accusé de meurtre et ne peut pas payer la caution exorbitante de 5 millions de dollars qui lui a été imposée par un juge vindicatif. Mickey choisit de se défendre et doit élaborer une stratégie et construire sa défense depuis sa cellule de prison dans le centre correctionnel de Twin Towers au centre-ville de Los Angeles, tout en regardant par-dessus son épaule : en tant qu’officier de justice, il est une cible immédiate. Mickey sait qu’il a été piégé. Désormais, avec l’aide de son équipe de confiance, dont Harry Bosch, il doit découvrir qui a comploté pour détruire sa vie et pourquoi. Ensuite, il doit se présenter devant un juge et un jury et prouver son innocence.

Cela dit, le streamer n’a pas encore officiellement donné son feu vert à la saison 4, mais j’espère que nous le saurons bientôt. Il a fallu moins d’un mois pour que la saison 2 soit commandée, et encore moins de temps pour L’avocat Lincoln pour être renouvelé pour la saison 3. Restez à l’écoute !

