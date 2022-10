The Legend Of Maula de Fawad Khan éclipse le RRR du SS Rajamouli au Royaume-Uni, les Indiens demandent aux fabricants de compter la collection mondiale

Le film de Fawad Khan, The Legend of Maula Jatt, a reçu des critiques positives depuis sa sortie. Chaque jour, le film défraye la chronique avec ses réalisations. Maintenant, selon les médias, il a battu le film RRR de SS Rajamouli avec Jr NTR et Ram Charan au box-office au Royaume-Uni.

Les créateurs de The Legend of Maula se sont rendus sur Instagram et ont partagé Fawad Khan et Mahira Khan La vedette a traversé l’activité de toute une vie du film de SS Rajamouli au Royaume-Uni. Ils ont écrit : « Un autre jour, une autre réalisation ! La légende de Maula Jatt bat le film indien le plus rentable de 2022, l’activité à vie de RRR en seulement 17 jours au Royaume-Uni ! #TheLegendOfMaulaJatt dans les cinémas maintenant, réservez vos billets dès aujourd’hui !

Regarde:







Dès que cette nouvelle est devenue virale, les Indiens ont commencé à réagir. L’un d’eux a écrit: “Vous connaissez même la collection à vie de RRR u équipe de relations publiques ignorante 1127 crores INR pakistanais moi environ 2500 crore roupies.” Le second a dit: “Qu’en est-il de la collection mondiale?” La troisième personne a commenté: “Fake news”.

Lire | RRR: Jr NTR est surpris après qu’un membre du personnel de l’hôtel japonais l’ait accueilli avec une énorme lettre de fan

Pendant ce temps, une section de personnes a félicité les créateurs et les a félicités. L’un d’eux a écrit : “Parfait. C’est mieux que n’importe quel Bollywood et Hollywood !” Le second a déclaré: “Je l’ai regardé aujourd’hui à Manchester au Royaume-Uni. C’était un tel régal pour les yeux. La salle était pleine et c’était si bon de voir autant de personnes âgées dans le public aussi. Je me sentais si fier du cinéma pakistanais. Bravo.” La troisième personne a écrit : « Je l’ai fait deux fois au cinéma et je n’ai jamais regardé le même film deux fois au théâtre. Un autre a déclaré: « Oubliez les crores, ce qui est un gros plus de toute façon, mais la qualité du film parle d’elle-même. Il a été réalisé avec un budget minuscule par rapport à bollywood et continue de se développer. Je crois sérieusement que le Pakistan a des acteurs formidables et naturellement beaux et qu’ils n’ont pas à recourir à des produits de blanchiment de la peau. Ils ont juste besoin du muscle financier pour faire un cinéma de qualité, tout comme leurs drames.

Réalisé par Bilal Lashari, La Légende de Maula est un remake du film emblématique de Yunus Malik, Maula Jatt.