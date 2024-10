« The Legacy » – Le choc des années 70 a conduit à une douce histoire hollywoodienne

« The Legacy » (1979) de Richard Marquand s’ouvre en douceur, avec un couple amoureux (le futur couple Sam Elliott et Katherine Ross) et une douce ballade, masquant à quel point le film devient vraiment fou.

Un Elliott bourru (après « Frogs » et à des années d’être l’un de nos acteurs de cinéma les plus durables et toujours excellents) et l’adorable Ross (après « The Graduate ») dans le rôle de Pete et Maggie. C’est un couple de Los Angeles qui prend l’avion pour l’Angleterre et est immédiatement impliqué dans un accident de voiture, survenu lors de leur voyage en moto à travers le pays pour se rendre à leur travail.

Alors que tout le monde dans le garde-boue s’en sort indemne, Pete et Maggie acceptent de se faire conduire par un groupe éclectique de mondains et sont pris en charge par une famille riche dans le vaste manoir de Ravenhurst.

Naturellement, Pete et Maggie acceptent l’offre d’un séjour temporaire.

Le manoir possède une piscine spectaculaire, des salons géants et un étrange secret au bout du couloir. Il y a quelqu’un dans un lit d’hôpital, derrière des rideaux en plastique, qui a l’air très vieux et qui reçoit fréquemment la visite de ceux qui y séjournent.

Qui est-il et pourquoi tout le monde l’adore ?

Le film de Marquand est arrivé après le roman de Tom Tryon « Harvest Home » de 1973 et, par coïncidence, le classique culte de Robin Hardy « The Wicker Man », tous deux sortis la même année et ayant des structures d’histoire et des rebondissements très similaires.

« The Legacy » est plus pulpeux que les deux, bien qu’il partage une parenté thématique avec eux (oui, je fais de mon mieux pour ne pas gâcher l’intrigue), ainsi que « Rosemary’s Baby » (1968) et « The Stepford » de Ross. Épouses » (1975). « The Legacy » est arrivé à une époque de révision du gothique américain dans la culture pop, le feuilleton vampire de longue date « Dark Shadows » (1966-1971) et « Burnt Offers » (1976) en étant de parfaits exemples.

Je suppose que l’on pourrait dire que, comparé aux œuvres susmentionnées, le film de Marquand est le plus petit de tous, mais il reste un agréable film d’horreur, autant un tourne-page sur le film que l’omniprésente adaptation de roman à succès de John Coyne (qui est en fait restée dans les parages). dans la culture pop plus longtemps que la version cinématographique).

Pendant des années durant mon enfance, l’étrange jaquette du livre « The Legacy » (qui, comme l’affiche du film, représentait une tête de chat blanche surmontée d’une main de monstre) était visible sur tous les kiosques de livres des aéroports.

Le film de Marquand présente des décors élégants avant même le départ de Pete et Maggie pour l’Europe. Notez combien de vert rayonne de leur appartement. Une fois le décor modifié, nous obtenons cette superbe piscine et les étranges boucliers en plastique transparents qui gardent littéralement secret le meilleur secret du film.

Réalisés avant leur mariage en 1984, Elliot et Ross ont ici une excellente alchimie ; cela aide que, malgré le caractère sauvage et ridicule de l’histoire, nous nous soucions de ce couple.

La violence et les chocs surviennent quand on s’y attend le moins, comme une douche post-coïtale qui transforme l’eau chaude en arme (oui, ça devient ridicule). Prendre une douche, nager, se regarder dans un miroir : personne n’est jamais vraiment en sécurité dans ce film.

J’aime la façon dont « The Legacy » fait preuve d’abord de tant de retenue, puis nous surprend en devenant dingue quand on s’y attend le moins.

C’est souvent un film étrange, dans lequel même les chats du manoir sont photographiés de la manière la plus effrayante possible. Même si « The Legacy » devient de plus en plus loufoque au fur et à mesure, il n’est jamais ennuyeux et comporte des séquences remarquables. Comme dans un film d’horreur classique de Hammer, le sang ressemble à une épaisse couche de peinture et est généreusement appliqué.

Une séquence d’évasion du deuxième acte dure trop longtemps et entraîne un changement d’histoire inévitable, mais la finale est aussi sauvage que la mise en scène. « The Legacy » devient particulièrement drôle (intentionnellement, je pense) quand Elliot est en mode maniaque, sortons d’ici. Pendant ce temps, Ross reste fidèle à sa curiosité douce et non idiote à propos de tout ce qui leur arrive.

Parmi les acteurs secondaires, les autres invités incluent un type plein d’entrain joué par Roger Daltrey (oui, que Roger Daltrey !) et Charles Gray, immortalisé au cinéma depuis son rôle de criminologue/narrateur de « The Rocky Horror Picture Show » (1975).

Si vous avez vu « Midsommar » (2019) ou « The Wicker Man » (l’une ou l’autre version), vous aurez une longueur d’avance sur l’histoire (ou du moins plus que les personnages principaux naïfs), mais le film, pour son crédit, réserve encore de vraies surprises.

Le film de Marquand a l’apparence d’un thriller classique de Dan Curtis (soit « Dark Shadows » soit « Burnt Offrandes ») et le cœur espiègle d’un véhicule du « Vendredi 13 ». J’ai un faible pour tout film où le héros tente de se sortir d’un embouteillage à l’aide d’une arbalète (!).

Vous pouvez comprendre pourquoi Elliot et Ross forment un si bon couple et, au moment d’écrire ces lignes, sont toujours mariés. C’est drôle qu’il ait fallu ce film pour les réunir.

Quant à Marquand, « The Legacy » était son premier film et n’a pas été pleinement apprécié comme autre chose qu’un drive-in schlocky lors de sa première diffusion, mais ne vous sentez pas mal pour Marquand. Son film est considéré comme une trouvaille pour les fans d’horreur et il connut plus tard un grand succès en réalisant un petit film intitulé « Le Retour du Jedi » (1983).