The Latest: Biden entame une visite au Moyen-Orient en Israël

Les dernières nouvelles sur le voyage du président américain Joe Biden au Moyen-Orient (toutes les heures locales) :

JERUSALEM — Les États-Unis et Israël lancent un nouveau dialogue stratégique de haut niveau entre les pays qui se concentrera sur la technologie.

Les nouveaux pourparlers ont été annoncés mercredi dans une déclaration conjointe du président américain Joe Biden et du Premier ministre israélien Yair Lapid, quelques heures seulement avant l’arrivée prévue de Biden en Israël pour sa première visite au Moyen-Orient en tant que président.

Le partenariat doit se concentrer sur l’utilisation des technologies émergentes, y compris l’intelligence artificielle et d’autres solutions basées sur la technologie, contre les défis mondiaux tels que la préparation aux pandémies et le changement climatique, selon le communiqué.

Les dirigeants se sont engagés à travailler ensemble pour “faire progresser et protéger les technologies critiques et émergentes conformément à nos intérêts nationaux, aux principes démocratiques et aux droits de l’homme, et pour relever les défis géostratégiques”.

Mercredi, Biden entame son voyage dans la région en Israël et en Cisjordanie occupée. Il doit s’envoler pour l’Arabie saoudite vendredi.

—-

VOICI CE QUI SE PASSE D’AUTRE :

Biden se rendra dans les lieux emblématiques d’Israël lors d’une tournée au Moyen-Orient

Six choses à surveiller pendant le voyage de Biden au Moyen-Orient

Avec Biden, les Palestiniens en quête de liberté obtiennent des permis à la place

The Associated Press