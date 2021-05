The Last Show ‘et’ Ferrari 312B ‘Discovery + ajoutent deux autres documentaires sportifs pour les fans indiens

Discovery +, la première application de streaming de divertissement réel agrégée de l’Inde, a ajouté deux autres légendes du sport à sa liste de diffusion de documentaires sportifs pour les fans indiens. Le premier, «Pelé: le dernier spectacle», emmènera les fans dans un voyage à travers le dernier match de compétition de la légende du football brésilien, donnant un aperçu rare de sa personnalité à travers les yeux de personnes qui l’ont connu; tandis que la seconde, «Ferrari 312B», est un régal pour le public passionné de Formule 1 et présente l’histoire des coulisses du retour du modèle révolutionnaire du célèbre constructeur automobile italien sur la piste emblématique de Monza, après près d’un demi-siècle.

Le premier documentaire, «Pele: The Last Show», se déroule sur la toile de fond du dernier match de Pelé pour l’équipe New York Cosmos, qui a dominé l’âge d’or du football aux États-Unis à la fin des années soixante-dix et au début des années quatre-vingt. Cosmos, comme on les appelait populairement, était «l’équipe» des dieux, des célébrités et des artistes du football, avec des légendes comme Pelé, Carlos Alberto et Franz Beckenbauer, entre autres, qui y figuraient et étaient soutenues par Warner Communications à l’époque.

Le deuxième ajout à la liste Discovery +, «Ferrari 312B», promet d’être un régal pour les amateurs de Formule 1, car des pilotes légendaires comme Niki Lauda, ​​Damon Hill et Jacky Ickx nous emmènent à travers les événements fous dans la préparation du modèle révolutionnaire Ferrari restauré et de retour sur le circuit emblématique de Monza après une interruption de 46 ans.

C’est aussi un hommage à son créateur d’origine des années 70, le légendaire Mauro Forghieri, sous qui le projet de restauration a également pris son envol.

Pelé reste parmi les plus grands dans le domaine du sport tandis que Ferrari reste un nom dominant dans le sport automobile. Les deux documentaires sont disponibles en streaming sur l’application Discovery +.

