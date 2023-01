“The Last of Us” sur HBO pourrait être la plus grande adaptation de jeu vidéo à ce jour

Près d’une décennie après sa sortie initiale, Le dernier d’entre nous figure parmi les meilleurs jeux vidéo écrits de tous les temps. Non seulement l’adaptation télévisée de HBO préserver son Sony PlayStation l’excellence du matériel source et de l’apporter à un public plus large, la série passionnante plonge dans l’univers post-apocalyptique de The Last of Us d’une manière qui ravira et surprendra même les fans de jeux hardcore.

Le spectacle, qui premières dimanche au , se déroule dans un monde ravagé, après qu’une infection cérébrale fongique a réduit une grande partie de la population à des cannibales sauvages. Le contrebandier grincheux Joel doit escorter l’adolescente provocante Ellie à travers les États-Unis, pour des raisons légèrement gênantes.

C’est un voyage fascinant qui vous laissera à la fois émerveillé et horrifié, avec Jeu des trônes anciens élèves Pedro Pascal et Bella Ramsey insufflant vulnérabilité et humanité dans ce duo charismatique à chaque tournant.

Ce conte commence avec Joel alors que la société s’effondre dans les premiers jours terrifiants de l’épidémie, mettant habilement en place ses enjeux émotionnels dans une ouverture qui reflète de près le jeu. Pascal, dans une performance nuancée, respire la douleur dans un moment crucial de perte, mais affiche également une décision convaincante et des notes de fantaisie.

Un monde sombre

En faisant un saut de 20 ans en avant, nous sommes introduits dans un monde où les survivants vivent dans des zones de quarantaine autoritaires dirigées par les restes durs de l’armée américaine. Leur règne est menacé par un groupe rebelle imprévisible connu sous le nom de Lucioles, avec des maraudeurs et des infectés qui errent dans tout le pays.

HBO



C’est fascinant à explorer, bien qu’un peu écrasant. Les premiers épisodes sont ponctués de flashbacks révélant les origines de l’épidémie, un élément qui n’était pas dans le jeu. Co-auteurs Craig Mazin (créateur de Tchernobyl de HBO) et Neil Druckman (directeur créatif de la série de jeux) ajouté cet historique pour donner aux nouveaux arrivants une base solidemais cela engagera sans aucun doute les joueurs également.

Pascal ajoute des couches de lassitude du monde à sa performance alors que nous revenons à un Joel endurci, qui a fait tout ce qu’il fallait pour survivre au fil des ans. Il assume à contrecœur la mission avec Ellie, la chimie de Pascal et Ramsey émergeant progressivement au fur et à mesure que la série construit patiemment un lien entre eux.

La performance de Ramsey se déroule plus progressivement, affichant des couleurs plus dramatiques à mesure que nous en apprenons plus sur Ellie et que son sens de l’émerveillement devient apparent. C’est électrique de regarder l’adolescent impressionnable apprendre de Joel et des autres survivants qu’ils rencontrent tout au long de leur voyage, d’autant plus que l’attention se tourne vers Ellie dans les derniers épisodes.

HBO



Les infectés sont utilisés avec parcimonie mais s’en tiennent étroitement à leurs apparences de jeu et suintent le danger à chaque rencontre. Certains des effets visuels et sonores n’étaient pas terminés dans les épisodes envoyés par HBO avant leur sortie, mais ces scènes ont été magnifiquement tournées et seront probablement extrêmement efficaces.

Joie dans les ténèbres

De manière vitale, la sombre odyssée post-apocalypse est ponctuée de moments de légèreté et d’espoir – principalement fournis par la curieuse et provocante Ellie. Ceux-ci sont généralement suivis de rappels qu’ils sont piégés dans un monde infernal, mais vous vous joindrez certainement à eux la première fois qu’ils rient ensemble.

La plupart des neuf épisodes de la saison se concentrent sur cette dynamique de base, mais il faut aussi quelques détours surprenants pour raconter des histoires plus autonomes. Ces contes révèlent comment les personnages trouvent place à la tendresse et au bonheur au milieu de l’horreur.

HBO



L’une de ces plongées dans la vie du bourru survivant Bill, avec Parcs et loisirs acteur Nick Offerman ancrant un épisode qui s’avère être le plus édifiant et le plus obsédant de la saison. Il développe massivement un scénario qui n’est qu’évoqué dans le jeu et se présente comme un morceau parfait de narration épisodique. Vous devrez peut-être vous allonger un peu après avoir regardé celui-ci.

Le second d’entre eux sera familier aux fans de jeux, révélant un moment formateur dans le passé d’Ellie. C’est extrêmement amusant de regarder la dynamique de Ramsey avec un personnage joué par Tempête Reid (vu dans Euphorie de HBO)même s’il y a un nuage menaçant qui plane à chaque instant.

Compositeur du jeu original Gustave SantaolallaLa partition de ajoute une tristesse lancinante au récit, tandis que quelques morceaux pop et rock font allusion au monde qui l’a précédé.

Au-delà du jeu

Les fans seront ravis de voir que l’adaptation reste en grande partie fidèle aux événements du premier jeu, mais il y a quelques ajouts intelligents à la quête principale d’Ellie et Joel. Vestes jaunes‘ Mélanie Lynskey donne à la nouvelle méchante Kathleen une menace tranquille, sa présence ajoutant un nouvel élément à une intrigue secondaire de jeu familière.

Le spectacle prend également le temps de révéler des moments inédits qui feront tomber les mâchoires des fans de jeux, ainsi que d’innombrables œufs de Pâques visuels subtils et une pincée de camées intelligents.

Par contre, Scott Berger (à partir de El Camino, la suite de Breaking Bad) apparaît dans les derniers épisodes comme un méchant dont les joueurs se souviendront certainement. Sa performance charismatique ancre une histoire qui colle extrêmement étroitement à l’un des derniers chapitres du jeu.

The Last of Us de HBO est un triomphe absolu, offrant l’un des récits les plus intenses et les plus engageants du jeu aux téléspectateurs et révélant de nouveaux aspects passionnants de l’univers à ceux qui ont joué aux jeux. C’est magnifiquement écrit et le casting est impeccable, avec Pascal, Ramsey et leurs co-stars ajoutant des couches de profondeur émotionnelle et de grisaille morale troublante à chaque instant.

Les adaptations de jeux vidéo ont un nouvel étalon-or (désolé Sonique). Roulez Partie 2.