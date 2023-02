The Last of Us récapitule l’épisode quatre – pourquoi diable le sol tourne-t-il comme ça?

Cet article contient des spoilers pour la série télévisée The Last of Us. Ne lisez pas à moins d’avoir vu les épisodes un à quatre…

Après le spectacle déchirant du double de Bill et Frank, nous avons vu Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) revenir sur le devant de la scène alors qu’ils se lançaient dans un road trip épique et s’adaptaient à la vie après Tess.

Tout se passait à merveille jusqu’à ce qu’ils arrivent à Kansas City, où les autoroutes étaient bloquées et où ils devaient trouver un détour. Bien sûr, ceci étant The Last of Us, rien ne peut se dérouler comme prévu. Après une fusillade rapide, au cours de laquelle Joel a rapidement éliminé deux de leurs agresseurs, un troisième a profité de la mauvaise audition de Joel pour ramper et prendre le dessus sur lui. Heureusement, Ellie, qui avait plaidé pour une arme à feu, en avait récupéré une en fouinant chez Bill et l’avait utilisée, sauvant Joel. Je suis sûr qu’il voulait être déçu, mais comment pourrait-il être autre chose que satisfait. Plus tard, il a donné à sa pupille quelques conseils sur la position et la prise pour ses problèmes.

Ellie, quant à elle, a déclaré qu’elle avait déjà tué. De qui pouvait-elle parler ? (Je ne pense pas qu’elle faisait référence à cet infecté piégé qu’elle a poignardé à la tête dans le bunker.)

Nous avons ensuite rencontré Kathleen (la star des Yellowjackets Melanie Lynskey), chef d’un groupe local de révolutionnaires qui s’est apparemment soulevé pour renverser l’Agence fédérale de réponse aux catastrophes (Fedra), qui contrôle la ville, et démanteler la zone de quarantaine. La règle du groupe est tout aussi terrifiante que celle de Fedra, avec Kathleen déterminée à retrouver Henry (Lamar Johnson) et son petit frère, Sam (Keivonn Woodard). La raison n’est pas claire (quelque chose à propos de donner des informations à Fedra), mais elle parle au médecin du fait que son frère a été battu à mort, et déroule une liste de noms de personnes qu’elle recherche – des “collaborateurs” – se précipitant plus tard retour à la cellule pour abattre calmement le médecin. Elle a peut-être une voix totalement inoffensive, mais ne vous y trompez pas, c’est une personne impitoyable.

Alors que la milice cherchait haut et bas les garçons et les étrangers mystérieux que nous savons être Joel et Ellie, nous avons vu une étrange ondulation dans le sol. Jamais bon signe, surtout dans le genre survival-horror… “Quand on le dit aux autres ?” dit le bras droit barbu de Kathleen, Perry (Jeffrey Pierce). “Pas encore”, a déclaré Kathleen. « Gérons ce que nous avons à gérer. Nous pourrons nous en occuper après. Cela ressemble définitivement à une suggestion sensée qui ne reviendra pas vous mordre.

Perry ( Jeffrey Pierce ), bras droit de Kathleen, chef des révolutionnaires. Photo : HBO/Warner Media

Limites de la ville en embuscade

Alors que Joel et Ellie se dirigeaient vers le haut de cet escalier terrifiant – je m’attendais à ce que quelque chose les attende pendant leur ascension – Ellie a semblé choquée d’en apprendre un peu plus sur son compagnon de voyage. Joel a été si rapide à repérer l’embuscade précédente parce qu’il avait fait des choses similaires avec Tommy et Tess dans le passé. Il a également 56 ans et son ouïe est probablement encore pire qu’il ne l’a laissé entendre, à la suite d’avoir tiré trop de coups de feu.

Ellie n’était pas la seule à avoir des questions, cependant, Joel reprenant quelque chose qu’Ellie avait dit plus tôt à propos de blesser les gens. « Qu’est-ce que tu voulais dire par le fait que ce n’était pas ta première fois ? » Il a demandé. “Je ne veux pas en parler”, a-t-elle répondu, tandis que sa tentative de réconfort a échoué lorsqu’il a admis que cette vie ne devient pas plus facile avec l’âge. C’est le plus proche d’une conversation normale et, finalement, d’un lien. Grâce au script minimal et aux excellentes performances de Pascal et Ramsey, c’est tout à fait crédible.

Ils se sont endormis, mais l’ouïe de Joel est totalement mauvaise – même son tour de verre sur le sol n’a pas empêché Henry et Sam de se faufiler vers eux. Quel spectacle pour se réveiller ; deux garçons tenant des pistolets. Espérons qu’ils ne soient pas aussi dangereux que Kathleen le croit. J’ai l’impression qu’ils ne sont pas…

Remarques et observations

Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) doivent s’adapter à la vie après Tess. Photo : HBO/Warner Media

Une personne commentant le récapitulatif du premier épisode a suggéré qu’il était ridicule que les voitures à essence fonctionnent encore dans un monde sans production d’essence, déclarant correctement que le carburant a une durée de vie. C’était bien que cela soit abordé ici, avec Joel expliquant pourquoi lui et Ellie devaient s’arrêter si souvent pour siphonner de l’essence. “C’est essentiellement de l’eau.” Bleak_T_W, j’espère que vous avez apprécié celui-là.

J’ai aimé la tentative de Joel d’expliquer le fonctionnement des siphons. Quelque chose, quelque chose, la gravité concerne aussi l’étendue de ma compréhension.

Le livre d’Ellie, No Pun Intended: Volume Too, est directement issu du jeu vidéo. C’était un artefact vu pour la première fois comme un objet de collection dans The Last of Us Pt I et plus tard dans le spin-off d’extension The Last of Us: Left Behind. Il a été écrit par Will Livingston.

La chanson de Hank Williams qui jouait dans le camion était bien intitulée Alone and Forsaken.

Lincoln, Massachusetts, où Joel et Ellie ont récupéré le camion de Bill, se trouve à environ 2 500 milles de Jackson, Wyoming, où ils se dirigent. Sur un bon parcours, avec un carburant efficace et sans barrages routiers de la milice, il faudrait environ 39 heures pour conduire.

Si vous pensez que manger des raviolis en conserve de 20 ans d’âge est mauvais, voici une vidéo de quelqu’un qui mange une soupe en conserve de 90 ans.

Jeffrey Pierce, qui joue Perry, a fourni la voix de Tommy dans les jeux vidéo. Il a été choisi comme le frère de Joel après avoir initialement auditionné pour le rôle de Joel.

La chanson de clôture était une reprise de New Order’s La vraie foi par Lotte Kestner. (Ce lien est sûr, mais un mot d’avertissement pour tous ceux qui espèrent en savoir plus sur cette version de couverture : les spoilers abondent et la section des commentaires YouTube n’est pas votre amie !)

Qu’avez-vous pensé de l’épisode 4 ? Vous appréciez les choses jusqu’à présent ? Qui sont Henry et Sam ? C’est quoi ce sous-sol ? Exprimez-vous ci-dessous…