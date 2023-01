The Last of Us prend le meilleur du jeu – et change le reste

La nouvelle adaptation de HBO du jeu vidéo The Last of Us est parfois presque servilement fidèle à son matériel source.

Cela peut bien ressembler à de la musique aux oreilles des joueurs, mais quiconque a vu l’adaptation de Watchmen parfaitement reconstruite de Zack Snyder saura que se rapprocher trop d’une source originale comporte ses propres risques.

Heureusement, le nouveau spectacle – co-créé par Craig Mazin de Tchernobyl et le propre créateur du jeu Neil Druckmann – a été assemblé avec suffisamment de soin pour chevaucher la ligne, recréant certains des meilleurs moments du classique PlayStation avec une précision minutieuse, tout en trouvant l’espace suivre son propre chemin en cas de besoin.

Je n’ai vu que la première de 90 minutes de The Last of Us, qui fait ses débuts sur HBO ce dimanche 15 janvier, et sur Ciel au Royaume-Uni un jour plus tard.

HBO

Les premiers moments de l’adaptation sont sa plus grande déviation par rapport à la source: un talk-show des années 60 sur le risque de contagion virale, avec un clin d’œil conscient au risque d’une pandémie grippale aérienne rapidement éclipsée par le danger apparemment plus grand d’une épidémie fongique pour lesquels nous n’aurions aucune défense.

De là, nous passons à Joel de Pedro Pascal et sa fille Sarah (un excellent Nico Parker), vivant sans le savoir leur dernier jour normal avant l’émergence d’une forme mutée du champignon cordyceps transformant la majeure partie de la population en ce qui sont, fondamentalement, des zombies – même si le jeu et le spectacle gardent une distance prudente avec la parole.

L’un des avantages de passer d’un jeu à la télévision est qu’il n’y a pas d’urgence à donner quelque chose à faire au joueur, ce qui signifie que le spectacle se prélasse un peu plus longtemps dans cette vie de famille tranquille, peaufinant les détails et définissant les enjeux tout en ajoutant du poids émotionnel au moment quand il s’effondre inévitablement (pas de spoilers ici, ne vous inquiétez pas).

Une fois le point de basculement atteint, tous ceux qui ont joué à la PS3 (puis à la PS4, puis à la PS5) reconnaîtront exactement ce qui s’en vient. Des scènes entières sont tirées plan par plan du jeu, d’une ferme en feu vue de l’autre côté de l’autoroute à une course paniquée à travers un restaurant, avec une séquence entière de 15 minutes de l’émission se déroulant rythme pour rythme comme il le fait dans le jeu.

En tant que personne qui a joué à The Last of Us et qui a récemment revisité le jeu pour son remaster PS5, c’est une expérience étrange de regarder quelque chose qui se rapproche le plus possible d’une recréation en direct des scènes coupées – je ne doute pas que d’ici la fin de la semaine, il y aura d’innombrables vidéos YouTube décomposant les deux côte à côte pour repérer les modifications parfois minuscules.

Warner Bros/HBO

Dans des interviews avant le lancement de l’émission, Mazin et Druckmann ont tous deux parlé des défis de l’adaptation. Ils ont été ouverts sur la nécessité de faire quelques grands changements, peut-être plus particulièrement en faisant en sorte que l’infection fongique se propage à travers des vrilles tremblantes troublantes plutôt que des spores en suspension dans l’air – les zones d’aérosols localisées ont du sens en tant que mécanisme de jeu, mais ne le faites pas. passer le cap dans un monde post-Covid où nous savons à quelle vitesse ces particules se propageraient absolument partout.

“Neil [Druckmann] disait toujours : ‘Nous pouvons tout changer, mais nous devons parler du pourquoi. Et s’il n’y a pas de bonne raison – si nous ne pouvons pas faire mieux – livrons ce que nous avons », a déclaré Mazin à GameSpot.

“Et il y a des endroits où j’ai pensé que nous avions trouvé des idées vraiment intéressantes. Parfois, je l’appelais et je disais : « J’ai peur de dire cette idée », et de temps en temps, il ne disait rien pendant un moment, puis il disait : « Oh, tu sais quoi ? Nous aurions dû faire cela dans le jeu. ‘

“Le grand secret est que Neil Druckmann était si confiant et sûr de l’histoire du jeu qu’il a ensuite pu être flexible avec moi pour aller se promener, remplir, changer et modifier.”

S’il y a un défaut dans l’approche de l’émission jusqu’à présent, c’est que dans les coups de pied arrêtés et les moments individuels, ceux qui ont joué au jeu peuvent se trouver un peu trop à l’aise dans leur connaissance de ce qui les attend – bien que je ne doute pas que les showrunners auront construit en quelques surprises en cours de route pour perturber les rythmes familiers.

HBO

Les deux ont également suscité des critiques pour des commentaires sur la manière dont l’émission peut bénéficier du saut loin du jeu et vers un support moins interactif.

“Lorsque vous jouez dans une section, vous tuez des gens et lorsque vous mourez, vous êtes renvoyé au point de contrôle. Tous ces gens sont de retour, se déplaçant de la même manière », a déclaré Mazin au New Yorker en décembre. “Je pense que regarder une personne mourir devrait être très différent de regarder des pixels mourir.”

Les journalistes et les fans de jeux se sont hérissés sur Twitter de ce qu’ils considéraient comme une vision dédaigneuse du média qui a donné vie à The Last of Us en premier lieu, mais vous n’avez qu’à revenir aux critiques de l’original et de sa suite (y compris la mienne) pour voir la même vue apparaître à plusieurs reprises.

L’histoire tragique de la survie des jeux, leurs explorations de la vengeance et du chagrin, sont quelque peu annulées par le fait que vous massacrez également l’équivalent de la population d’une zone métropolitaine mineure au moment du générique.

Un épisode plus tard, vous pouvez déjà voir la série peaufiner la formule. Une première section dans laquelle un Joel plus âgé et sa partenaire Tess (Anna Torv) poursuivent un gangster local qui les a bloqués sur un accord est transformée en une tuerie par le jeu, alors que vous détruisez toute une opération dans une série de fusillades. Dans le spectacle, c’est plus tranquillement résolu, et le public ne voit jamais une seule balle voler.

HBO

The Last of Us dure neuf épisodes dans sa première saison – et au-delà, qui sait – ce qui signifie qu’il y a un long chemin et beaucoup de jeu à parcourir. Mais sur la base de ce que j’ai vu jusqu’à présent, les gens ont peut-être raison de couronner cette adaptation de meilleur jeu vidéo à ce jour – non seulement à cause de sa qualité en soi, mais à cause de la façon dont il a géré l’art de l’adaptation, sachant quoi changer et ne pas changer, en laissant le sacro-saint intact tout en peaufinant ce qui peut l’être en toute sécurité.

Le plus gros test reste à venir. Le jeu original ne joue pas souvent avec sa propre interactivité, mais dans les moments où il le fait – en particulier ses derniers – l’impact est profond. Il reste à voir comment la série aborde ces questions de contrôle et de choix, mais le premier épisode devrait gagner la confiance même des plus grands sceptiques.