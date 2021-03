The Last of Us Part II et Hades ont été les grands gagnants des Bafta Game Awards de jeudi soir.

The Last of Us Part II (TLOU2), la suite du jeu PS3 post-apocalyptique 2013, a remporté le prix EE Game of the Year – un prix voté par le public en nombre record.

Cependant, malgré le nombre record de 13 nominations, TLOU2 n’a réussi à remporter que trois prix au total, remportant le prix pour son animation ainsi que pour un interprète dans un rôle principal pour Laura Bailey, qui a exprimé Abby.

Hadès a remporté cinq prix lors de la cérémonie. Pic: Jeux Supergiant



Pendant ce temps, Hades, un jeu de rôle se déroulant dans le monde de la mythologie grecque sur Nintendo Switch, PC et Mac, a remporté cinq prix, dont la réalisation artistique, le meilleur jeu, la conception de jeux et la narration.

Logan Cunningham, qui exprime une multitude de personnages dans le jeu, a remporté son premier Bafta pour interprète dans un rôle de soutien.

Animal Crossing: New Horizons, qui a occupé tout le monde lors du premier verrouillage en 2020, a également remporté deux prix – jeu au-delà du divertissement et multijoueur, tandis que Sackboy: A Big Adventure, a remporté le jeu britannique et les prix de la famille.

Ailleurs, le super-héros très attendu suit Spider-Man de Marvel: Miles Morales, a remporté le prix de la musique et le jeu d’horreur Carrion, où les joueurs contrôlent un monstre tentaculaire, a attrapé le gong pour son premier jeu.

Sea of ​​Thieves, jeu Xbox basé sur des pirates, a remporté la victoire dans la catégorie des jeux en évolution, l’aventure pointer-cliquer Kentucky Route Zero: TV Edition a remporté la propriété originale et Dreams, où les joueurs contrôlent un «lutin» pour interagir avec le monde, a remporté la prouesse technique prix.

Animal Crossing: New Horizons est sorti pendant le verrouillage en 2020. Pic: Nintendo



La bourse Bafta, la plus haute distinction de l’académie, est allée à Siobhan Reddy de Media Molecule, surtout connue pour son travail sur la série LittleBigPlanet.

Les prix ont été organisés par la journaliste artistique Elle Osili-Wood de Londres, avec des présentateurs et des lauréats appelant Zoom.