Cette histoire continuera d’être mise à jour.

C’est une grande soirée pour les jeux vidéo, où les plus grandes réalisations seront récompensées aux Game Awards, qui seront diffusés en direct en ligne depuis Los Angeles, Londres et Tokyo.

Les nominés pour le premier prix, Jeu de l’année, sont «The Last Of Us Part II», «Hades», «The Ghost of Tsushima», «Animal Crossing: New Horizons», «Doom Eternal» et «Final Fantasy VII Refaire. »

Parmi les autres jeux qui ont remporté de multiples nominations: l’exclusivité Sony PlayStation 4 « The Last Of Us Part II », sorti en juin, a remporté le plus (10). « Hades », un jeu PC également sorti sur Nintendo Switch en septembre, en a remporté huit, tandis que « The Ghost of Tsushima », sorti en juillet, en a obtenu sept.

Jeux vidéo:Voici nos meilleurs jeux de 2020

Guide du consommateur:Lecteurs vidéo en streaming 2020

« The Last of Us Part II » a remporté trois premiers succès: meilleur récit; Laura Bailey a remporté pour la meilleure performance en tant que personnage Abby; et pour le meilleur jeu d’aventure d’action, l’un des nombreux prix annoncés dans les minutes précédant la diffusion.

Autres premiers gagnants: « Animal Crossing: New Horizons » pour le meilleur jeu familial; « Phasmophobia » pour le meilleur premier jeu; « Final Fantasy VII Remake » pour la meilleure partition et la meilleure musique; et « Fall Guys: Ultimate Knockout » pour le meilleur support de la communauté.

Autres gagnants: « Ghost of Tsushima » (direction artistique); « Hadès » (meilleur jeu d’action); « Half-Life: Alyx » (meilleur VR / AR); « Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2 » (meilleur jeu de sport / course); et « Elden Ring » (jeu le plus attendu); « No Man’s Sky » (meilleur jeu en cours).

En plus des prix, The Game Awards promet des bandes-annonces de jeux vidéo exclusives, des apparitions de célébrités de Gal Gadot, Keanu Reaves et Brie Larson, qui ont présenté le prix de la meilleure performance via Zoom – tous les présentateurs et nominés étaient connectés par vidéoconférence – et des performances musicales, y compris Eddie Vedder.

Attractions à venir

Des avant-premières et des critiques exclusives comprenaient «Perfect Dark», une réinvention du jeu classique N64 pour Xbox, avec Agent Dark enquêtant sur un revers effrayant des nouvelles technologies développées par les entreprises pour lutter contre les effets du réchauffement climatique sur une Terre futuriste; et « Back 4 Blood », un jeu de tir zombie coopératif à quatre joueurs, attendu le 22 juin 2021, par les créateurs de « Left 4 Dead ».

• «The Callisto Protocol», un jeu d’horreur de survie et de science-fiction solo à venir en 2022 de Striking Distance Studios, dirigé par Glen Schofield («Dead Space», «Call of Duty: Advanced Warfare»). « Notre objectif est de créer le jeu le plus effrayant pour PC et consoles », a déclaré Schofield lors de l’émission.

• «Open Road», un mystère de road trip avec des personnages exprimés par Keri Russell et Kaitlyn Dever.

Suivez Mike Snider sur Twitter: @MikeSnider.