Les gagnants des Game Awards 2020 ont été annoncés. Comme c’est la norme actuellement, la convention The Game Awards 2020, qui a eu lieu virtuellement, a vu plusieurs annonces de jeux, des premières de bandes-annonces et, surtout, la liste des gagnants dans de nombreuses catégories. The Last of Us 2 a été le plus grand gagnant des plus grands prix de jeu au monde, remportant six titres dans des catégories majeures, dont le titre ultime de jeu de l’année. Parmi les autres grands gagnants figurent le titre indépendant Hades, qui a remporté le prix du meilleur jeu indépendant ainsi que le titre du meilleur jeu d’action. Le premier jeu sur console fabriqué en Inde, Raji: An Ancient Epic, a reçu une nomination comme l’un des finalistes dans la catégorie du meilleur premier jeu, mais a perdu face au studio indépendant basé au Royaume-Uni Kinetic’s Phasmophobia.

Les plus grands titres attribués aux jeux jusqu’en 2020, et leurs gagnants respectifs aux Game Awards 2020, sont les suivants:

Jeu de l’année : The Last of Us Part 2

: The Last of Us Part 2 Meilleur jeu mobile : Parmi nous

: Parmi nous Meilleur jeu d’action : Hadès

: Hadès Meilleur jeu d’action / aventure : The Last of Us Part 2

: The Last of Us Part 2 Meilleur jeu de rôle : Remake de Final Fantasy VII

: Remake de Final Fantasy VII Meilleur jeu de combat : Mortal Kombat 11 Ultimate

: Mortal Kombat 11 Ultimate Meilleur jeu de sport / course : Patineur Pro de Tony Hawk 1 + 2

: Patineur Pro de Tony Hawk 1 + 2 Meilleur jeu multijoueur : Parmi nous

: Parmi nous Meilleur jeu de simulation / stratégie : Microsoft Flight Simulator

: Microsoft Flight Simulator Meilleur jeu pour l’impact : Dis moi pourquoi

: Dis moi pourquoi Meilleur jeu indépendant : Hadès

: Hadès Meilleur jeu de début : Phasmophobie

: Phasmophobie Meilleur jeu en cours : No Man’s Sky

: No Man’s Sky Meilleur jeu VR / AR : Demi-vie: Alyx

: Demi-vie: Alyx Meilleur jeu familial: Animal Crossing: Nouveaux horizons

En plus d’honorer les meilleurs jeux dans différentes catégories, The Game Awards 2020 a également récompensé des jeux, comme chaque année, pour des réalisations techniques et esthétiques qui ont fait des jeux ce qu’ils sont. Dans ces catégories, les gagnants sont:

Meilleure direction de jeu : The Last of Us Part 2

: The Last of Us Part 2 Meilleure direction artistique : Fantôme de Tsushima

: Fantôme de Tsushima Meilleur récit : The Last of Us Part 2

: The Last of Us Part 2 Meilleure musique originale : Remake de Final Fantasy VII

: Remake de Final Fantasy VII Meilleur design sonore : The Last of Us Part 2

: The Last of Us Part 2 Innovation dans l’accessibilité : The Last of Us Part 2

: The Last of Us Part 2 Meilleur support communautaire: Fall Guys: Knockout ultime

Outre les éléments techniques, les Game Awards 2020 ont également récompensé des personnes et des personnalités derrière l’industrie du jeu, ainsi que son nouvel accent sur l’esport. Sur cette note, les gagnants dans les catégories people et esports lors de l’événement showcase d’hier soir étaient: