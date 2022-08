‘The Last of Us Part 1’ est un moyen magnifique mais coûteux de revisiter un chef-d’œuvre

Quelques heures après le début de The Last of Us Part 1, un remake du classique dystopique de Naughty Dog de 2013 qui arrive sur PS5 le vendredi, le protagoniste Joel donne à sa fille porteuse Ellie une arme de poing pour se défendre dans leur odyssée post-apocalyptique à travers les États-Unis. Cela vient après qu’elle ait fait ses preuves en couvrant Joel avec un fusil alors qu’il tue un groupe de bandits.

« Que diriez-vous de quelque chose d’un peu plus à votre taille ? » il dit. “Uniquement pour les urgences.”

« D’accord », répond-elle.

C’est l’un des innombrables moments que j’avais oubliés depuis ma lecture en 2013 de la sortie PS3 originale de cette aventure d’horreur de survie, et probablement quelque chose que j’ai survolé à l’époque. Après tout, Ellie, 14 ans, semble savoir ce qu’elle fait et Joel fatigué pourrait utiliser la sauvegarde.

La scène frappe différemment une fois que vous connaissez la violence et la mort qui imprègnent l’histoire de Joel et Ellie, à la fois dans cette aventure et sa suite déchirante de 2020. Joel reconnaît qu’Ellie ne peut pas maintenir son innocence dans le spectacle d’horreur que ce monde est devenu. C’est l’un des moments déterminants les plus subtils de leur parcours.

Malgré la joie de scènes incroyables comme celle-ci, il est difficile de justifier The Last of Us Part 1 comme lorsque vous avez plusieurs façons moins chères d’y jouer.

Remake ou remastérisation ?

Je pensais avoir un souvenir limpide de The Last of Us. Développé par le studio Uncharted Naughty Dog, il fait partie des séries exclusives de joyaux de la couronne de PlayStation. Comment le passage du temps pourrait-il me priver de l’une des plus grandes expériences de jeu ?

Il s’avère que oui ; Je ne me souvenais vraiment que de l’introduction déchirante et des montagnes russes émotionnelles d’une fin. J’avais oublié la plupart des personnages que vous rencontrez (comme les frères et sœurs survivants Henry et Sam, plusieurs endroits où Joel et Ellie s’aventurent (y compris Pittsburgh et un barrage hydroélectrique), et de nombreux scénarios de combat macabres que vous devez surmonter (comme la bataille intense contre le boss dans le gymnase du lycée). Jouer à travers The Last of Us semblait étonnamment frais.

Le chien méchant



Il s’agit de la deuxième version mise à jour de l’original Last of Us – un remaster PS4 a atterri un an après l’original PS3 en 2014 – il est donc compréhensible de se demander si la partie 1 vaut votre temps ou votre argent.

Naughty Dog a été appeler la sortie de la PS5 un remake plutôt qu’un remaster – frustrant, Internet a commencé à utiliser ces termes de manière interchangeable – et c’est certainement une avancée majeure d’un point de vue visuel. De plus, la richesse de nouvelles options d’accessibilité ouvre l’expérience à un public beaucoup plus large (cela pourrait justifier le prix pour certains joueurs).

Mais ce n’est pas un remake comme le Resident Evil 2 2019 ou le 2020 Final Fantasy 7. Le gameplay est le même et vous ne devriez pas vous attendre à des surprises narratives – à moins que vous n’ayez oublié autant que moi.

Encore un chef d’oeuvre

The Last of Us se déroule quelques décennies après une infection cérébrale fongique effrayante et réaliste transformé une grande partie de la population en mutants agressifs et cannibales. (Des reportages dans le jeu sur des millions de personnes qui meurent, des pays qui interrompent les voyages et l’incapacité à trouver un vaccin atterrissent différemment maintenant.)

Les survivants de ce monde ont trois options : déménager dans des zones de quarantaine militaires totalitaires, trouver une place dans une colonie indépendante à la sécurité douteuse ou courir avec des nomades qui font souvent des choses terribles pour rester en vie.

Joel et Ellie (joué superbement par Troy Baker et Ashley Johnson) ont de mauvaises rencontres avec les trois groupes, ainsi qu’avec les nombreuses variétés d’infectés. Vous vous retrouvez souvent jeté dans de petits bacs à sable de gameplay, où vous devez envoyer un tas d’ennemis (ou vous faufiler, dans certains cas). C’est toujours tendu, engageant et satisfaisant, même si les environnements sont moins tentaculaires et ambitieux que ceux du deuxième jeu.

L’approche furtive vous verra vous faufiler dans la zone et étouffer, cracher ou tirer à l’arc vos ennemis – les humains mendieront souvent pour leur vie, ce qui est toujours pénible. Vous pouvez également choisir l’option des armes à feu, avec une gamme amusante d’armes disponibles pour envoyer vos ennemis. Les meilleures rencontres sont généralement un mélange des deux, alors n’allez pas recharger votre sauvegarde si vous faites une erreur et que vous vous faites prendre.

De nouvelles compétences sont déverrouillées avec des pilules à collectionner et des vis sont utilisées pour améliorer les armes, de sorte que votre approche peut évoluer au fur et à mesure que vous jouez. L’excellent chapitre prequel Laissé pour comptequi révèle davantage la trame de fond d’Ellie, est également disponible ici en tant qu’option de menu distincte du jeu principal (et mieux jouée après avoir terminé l’histoire principale).

Le chien méchant



Il joue comme une version plus ancrée de la série sœur Uncharted. J’avoue que j’ai mentalement qualifié The Last of Us de “GrimUncharted” après avoir terminé l’original, mais c’était réducteur et immature. Plus âgé et plus sage maintenant, j’apprécie le réalisme de cette série.

Pour ceux qui ont joué à la partie 2, l’original peut sembler assez dépouillé. Avec une durée d’environ 15 heures, moins de rencontres intensément effrayantes avec le récit infecté et plus ciblé, il n’offre pas autant pour votre argent.

Une sombre odyssée

Si vous avez réussi à éviter les spoilers pour cette série (en particulier la controverse de mauvaise foi sur la suite tout aussi incroyable), vous allez vous régaler ici. The Last of Us figure parmi les jeux les mieux écrits et les plus matures auxquels j’ai jamais joué, et le remake PS5 est sans aucun doute le meilleur moyen d’en faire l’expérience.

Les personnages ont l’air aussi réalistes que tout ce que j’ai vu sur la console, les environnements sont luxuriants et tout se déroule de manière extrêmement fluide. Je n’ai rencontré qu’un ou deux problèmes graphiques mineurs pendant que je jouais. L’utilisation par le jeu de la Contrôleur DualSense est subtil, mais la résistance lorsque j’ai appuyé sur la gâchette d’un pistolet ou que j’ai préparé mon arc a ajouté une belle couche d’immersion.

Donc, les règles de The Last of Us Part 1, mais c’est aussi une version à prix plein d’un jeu qui est disponible sous plusieurs autres formes et qui n’a pas le mode multijoueur vu dans les versions précédentes – probablement parce qu’un jeu multijoueur autonome arrive.

Le chien méchant



Vous devriez envisager le remaster PS4 (qui est jouable sur PS5 et disponible sans frais supplémentaires sur les 18 $ par mois Service d’abonnement PS Plus Premium) ou même l’original PS3 (cette version n’est cependant pas jouable sur PS4 ou PS5) sont toujours faciles à obtenir. Les non-joueurs peuvent également attendre l’émission HBO L’année prochaine.

D’une manière ou d’une autre, j’exhorte tout le monde à découvrir (ou à revivre) The Last of Us sous une forme ou une autre – la partie 1 arrive également sur PC à un moment donné. Certains moments peuvent s’estomper avec le temps, mais vous serez engagé pour chaque minute pénible de votre jeu, et cela vous fera sentir comme peu d’autres jeux le peuvent.