‘The Last of Us’ OTT Release ‘Destroys’ Twitter alors que les fans ne peuvent pas arrêter de délirer à propos du jeu PS devenu spectacle

L’adaptation télévisée du populaire jeu vidéo apocalyptique “The Last of Us” a fait ses débuts exclusivement sur HBO Max dimanche. Initialement développé en 2013 en tant que jeu d’action-aventure par Naughty Dog, il permettait aux joueurs de contrôler Joel, un passeur chargé d’échapper à une adolescente, Ellie, à travers les États-Unis post-apocalyptiques. Ainsi, ses graphismes impressionnants, son scénario émotionnel et le développement spectaculaire de ses personnages ont inspiré l’écrivain Craig Mazin à faire équipe avec le développeur du jeu Neil Druckman pour adapter le hit PlayStation en une série télévisée.

Maintenant le ‘Le dernier d’entre nous’ La sortie d’OTT a envoyé Twitter dans une frénésie car ils ne peuvent s’empêcher de s’extasier sur le jeu devenu spectacle. Les fans deviennent gaga sur les similitudes des deux alors qu’ils “détruisent” Internet et crient “cela s’est aussi produit dans le jeu” de temps en temps. Les joueurs n’ont pas pu contrôler leur excitation sur les réseaux sociaux car ils étaient ravis de “l’adaptation fidèle” de leur favori dans la série télévisée 2023 qui porte le même nom.

“Moi connaissant chaque point de l’intrigue pour The Last of Us faisant semblant d’être choqué en regardant chaque épisode chaque semaine”, s’est exclamé un joueur ardent. Même l’acteur américain Stephen Ford a applaudi les créateurs pour leur réplique parfaite et a commenté: «The Last of Us est exceptionnel. Vous savez tous que mon objectif dans la vie est de faire de très bons films de jeux vidéo et cela prouve que c’est possible. Établit une toute nouvelle norme pour les adaptations que j’espère que d’autres créateurs et studios suivront tout en ayant la plus grande “épidémie de zombies” jamais filmée.

The Last of Us est exceptionnel. Vous savez tous que mon objectif de vie est de faire de très bons films de jeux vidéo et cela prouve que c’est possible. Établit une toute nouvelle norme pour les adaptations que j’espère que d’autres créateurs et studios suivront, tout en ayant la plus grande “épidémie de zombies” jamais filmée. pic.twitter.com/DlP2Xi0CH5 – Stephen Ford (@StephenSeanFord) 16 janvier 2023

Pendant ce temps, les co-créateurs Mazin et Druckman ont mis à jour la façon dont Joel interagissait avec l’environnement. “Il y a certaines choses que nous adoptons à propos de notre média qui sont différentes du média du jeu. Dans le jeu, vous avez besoin d’un mécanisme de guérison ; vous vous faites beaucoup tirer dessus, vous devez guérir. Vous vous faites tirer dessus une fois dans la réalité », a déclaré Mazin en plaisantant. En dehors de cela, les fans estiment que l’adaptation les a vraiment amenés à se promener dans la mémoire criblée d’Infected et de Raiders.

