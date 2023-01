“The Last of Us”: Expliquer ce baiser mortel de zombie de l’épisode 2

Avertissement : Spoilers pour The Last of Us à venir.

Les téléspectateurs devraient savoir maintenant. Avec n’importe quel spectacle d’apocalypse zombie, ne vous attachez pas trop aux personnages. Ils errent dans un monde plein de mangeurs de gens mortels, et bien, même les acteurs vedettes de renom ne devraient pas faire de plans pour la semaine prochaine. N’importe qui peut mourir à tout moment. Était-ce suffisant comme avertissement de spoiler ? Nous y voilà…

L’épisode 2 de The Last of Us a été diffusé dimanche, et l’un des personnages sérieux et intrigants qui sont restés avec les téléspectateurs tout au long de l’épisode ne reviendra pas. Tess (Anna Torv), la contrebandière partenaire de Joel (Pedro Pascal), a été mordue et, sachant qu’elle était condamnée, s’est sacrifiée pour faire exploser la capitale de l’État du Massachusetts au dôme doré, qui grouillait d’infectés.

Mais c’est la façon dont elle est sortie qui a rendu la mort de Tess encore plus troublante. Alors que ses doigts tremblants essayaient d’allumer un briquet pour mettre le feu à l’essence renversée, un Infecté s’est approché d’elle. Plutôt que de le combattre, ce dont elle s’est avérée être une experte, Tess s’est simplement tenue là et l’a laissé s’approcher d’elle pour un baiser à bouche ouverte, ce qui permettrait aux champignons cordyceps agités d’entrer dans sa bouche. GAHHH ! C’était une scène difficile à regarder.

Aussi difficile que cela puisse être, le co-créateur de la série Neil Druckmann a déclaré à Entertainment Weekly qu’il y avait du symbolisme dans le baiser effrayant.

“Ces choses n’ont pas à devenir violentes à moins que vous ne les empêchiez de se propager [the infection] plus loin », a déclaré Druckmann.« Cela se réalise de cette manière belle mais horrible avec Anna.

Les infectés sont connectés dans une sorte d’esprit de ruche étrange, leur objectif étant de propager leur infection à d’autres, même s’il doit s’agir de bouche à bouche avec une personne vivante. Ainsi, plutôt que de simplement ronger Tess, cette Infectée particulière était sur le point d’amener tous les Roméo et Juliette avec elle pour aider l’infection cérébrale de Cordyceps à se propager et à survivre.

The Last of Us était un jeu vidéo avant d’être un spectacle, et les joueurs noteront qu’il y a à la fois des similitudes et des différences dans la mort de Tess. Dans les deux cas, elle est infectée pendant que les personnages se battent contre Infected au Bostonian Museum. Dans le jeu, elle est abattue par des soldats au Capitole, mais dans les deux cas, sa mort donne à Joel et Ellie le temps de s’échapper.

Comme nous le rapportons dans notre résumé de l’épisode 2, il n’y a pas de soldats dans la scène de la mort de l’émission télévisée. Le co-créateur Craig Mazin a déclaré au Washington Post qu’il était peu probable que des soldats s’aventurerait si profondément dans un territoire dangereux pour chasser les fugitifs qui se feraient probablement tuer de toute façon, alors le spectacle a pris un autre chemin.

Mais les vrilles effrayantes de la bouche ressemblant à des germes de soja sont un ajout énervant et efficace au spectacle, même s’il ne semble pas que Tess resterait simplement là et se laisserait embrasser à mort. Et si vous regardez attentivement, le baiser ne se produit pas réellement. Elle parvient à faire fonctionner le briquet et à incendier l’endroit juste avant que l’infecté lubrique ne transmette l’infection. Ce baiser était en fait un raté.

Selon HBO, l’épisode 2 a attiré 5,7 millions de téléspectateurs dimanche soir, en hausse de 22% par rapport à l’épisode 1, et marquant la plus forte croissance d’audience de la semaine 2 pour une série dramatique HBO Original de l’histoire du réseau.