« The Last of Us » donne une nouvelle vie à la chanson « Long, Long Time » de Linda Ronstadt

Ce que “Stranger Things” a fait pour “Running Up That Hill” de Kate Bush, “The Last of Us” de HBO a fait pour Linda Ronstadt.

Spotify a signalé un bond de 4 900 % dimanche soir dans les flux de la ballade de 1970 de Ronstadt “Long, Long Time” après qu’elle ait été mise en évidence dans le troisième épisode de la série.

“The Last of Us” est basé sur un jeu vidéo du même nom, mettant en vedette Pedro Pascal (“Game of Thrones”, “The Mandalorian”) et Bella Ramsey (“Game of Thrones”) alors qu’ils naviguent dans un monde en décomposition et envahi par des monstres ressemblant à des zombies infectés par une peste fongique.

‘THE LAST OF US: REMASTERED’ – BIENVENUE AU PARADIS

Bien que les personnages de Pascal et Ramsey soient l’objectif principal de la série, l’épisode de dimanche a changé de vitesse pour une histoire essentiellement autonome mettant en vedette des personnages joués par Nick Offerman (“Parks and Recreation”) et Murray Bartlett (récent gagnant d’un Emmy pour “The White Lotus”)

Offerman joue Bill, un survivaliste qui reste isolé du chaos jusqu’à l’arrivée inattendue du personnage de Bartlett, Frank, et à leur grande surprise, il est autorisé à entrer dans la maison de Bill. Frank trouve un recueil de chansons pour piano de Linda Ronstadt et commence à jouer “Long, Long Time” avant que Bill ne prenne le relais pour terminer la chanson. Et les deux finissent par former une relation amoureuse dans le cadre post-apocalyptique.

L’épisode se termine avec les personnages de Pascal et Ramsey écoutant la chanson sur bande après avoir découvert le sort de Bill et Frank.

La popularité soudaine de Ronstadt est similaire au coup de pouce que la chanteuse britannique Kate Bush a reçu en mai dernier après que sa chanson “Running Up That Hill (A Deal With God)” ait été présentée dans “Stranger Things” sur Netflix. Le hit de 1985 a culminé au n ° 3 lors de sa sortie originale. Cependant, grâce à son apparition dans la série, il est passé au n ° 1 des charts britanniques 37 ans après ses débuts.

Ronstadt n’a pas directement commenté le buzz soudain, mais a publié un clip de retour d’une performance de “Long, Long Time” sur son compte Instagram avec la légende, “Je pense que je vais t’aimer pendant longtemps.”

“Long, Long Time” a été écrit par Gary White et présenté sur l’album “Silk Purse” de Ronstadt. La chanson a passé 12 semaines sur le palmarès Billboard Hot 100, culminant au n ° 25. Ronstadt a remporté une nomination aux Grammy Awards pour la chanson de la meilleure performance vocale féminine contemporaine.

Ronstadt a pris sa retraite en 2011 et a annoncé en 2013 qu’elle avait reçu un diagnostic de maladie de Parkinson, ce qui l’a empêchée de chanter.