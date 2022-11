“The Last of Us” arrive sur HBO Max le 15 janvier

L’adaptation très attendue de HBO de Le dernier d’entre nous est sur le point de démarrer sur la chaîne câblée et HBO Max le dimanche 15 janvier à 21 h HE / PT, a annoncé la société mercredi. La confirmation vient après la publication brièvement est apparu sur la page d’accueil du service de streaming Mardi.

Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nico Parker et Nick Offerman jouent dans l’émission télévisée basée sur le populaire développeur Naughty Dog Playstation jeu vidéo. Se déroulant 20 ans après la chute de la civilisation moderne, The Last of Us suit les survivants Joel et Ellie, 14 ans (Pascal et Ramsey), alors qu’ils parcourent les États-Unis post-apocalyptiques à la suite de une infection cérébrale fongique terrifiante et réaliste transformer une grande partie de la population en mutants agressifs et cannibales.

Le jeu original est sorti sur PS3 en 2013 (et a récemment obtenu un remake sur PS5), avec une suite atterrir sur PS4 en 2020. Initial images de la série a été taquiné en août devant un bande-annonce complète abandonné en septembre.

La série télévisée est écrite et produite par Craig Mazin, qui était à l’origine de la célèbre série HBO Mini-série Tchernobylet Neil Druckmann, créateur du jeu vidéo The Last of Us.