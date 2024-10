The Last Dance Falls Short, Conclave et Anora Soar

« Venom : The Last Dance » (Sony), le dernier film de la trilogie Marvel avec Tom Hardy, rapportera environ 175 millions de dollars dans le monde ce week-end. Avec un montant estimé à 51 millions de dollars au niveau national, il a fourni la majeure partie du box-office américain et canadien de ce week-end, bien qu’il ait été décevant par rapport à son suivi initial.

Les autres contributeurs significatifs étaient des titres spécialisés programmés pour la saison des récompenses, menés par les débuts de « Conclave » (Focus), une excellente extension initiale de « Anora » (Neon) et un nouvel élargissement de « We Live in Time » (A24). . Les trois films réunis ont rapporté 14 millions de dollars (avec « Anora » seulement dans 34 salles).

Après le choc de « Joker: Folie à Deux » (Warner Bros.), qui se dirige désormais vers un total national inférieur à 60 millions de dollars (il est n°12 ce week-end avec 600 000 $ lors de son quatrième week-end avant la sortie PVOD de mardi), l’espoir était « Venom » rechargerait les théâtres.

Les deux premières entrées de la franchise se sont ouvertes à 80 millions de dollars (2018) et 90 millions de dollars (2021). Le consensus de l’industrie, soutenu par le suivi, s’attend à une certaine baisse avec une ouverture d’environ 70 millions de dollars.

Le résultat de 51 millions de dollars (les distributeurs concurrents le fixent à un niveau inférieur ; l’estimation de Sony reflète une baisse de 28 % dimanche) est bien en deçà des résultats passés et des attentes actuelles. S’il s’ouvrait à 60 millions de dollars, il serait juste d’en rejeter la faute sur les matchs des World Series de vendredi et samedi soir. Mais un manque à gagner de 20 millions de dollars est bien plus que ce que l’on peut imputer au sport.

« Venom : la dernière danse » Avec l’aimable autorisation de Sony Pictures

Néanmoins, Sony devrait s’en sortir grâce aux bons résultats du film à l’étranger. Avec un budget de pré-commercialisation de 120 millions de dollars et la possibilité de gagner 400 millions de dollars en salles avant de sortir sur d’autres plateformes, « Venom » devrait être rentable.

Mais ce n’est qu’un maigre réconfort pour les cinémas nationaux dans une année qui sera inférieure d’au moins 10 % aux totaux médiocres de l’année dernière. Ils ont besoin de meilleurs résultats ainsi que de signaux plus positifs, notamment lorsqu’il s’agit de Marvel.

Le thriller vatican « Conclave » d’Edward Berger est sorti dans 1 753 salles, une décision audacieuse de Focus pour un film qui auparavant aurait été une ouverture automatique de plateforme. Au troisième rang (actuellement à égalité avec « The Wild Robot » d’Universal), il a dépassé son estimation haut de gamme de 5 à 6 millions de dollars. Alors que la fréquentation des billetteries adultes reste encore à la traîne, cette première représentation constitue un véritable boost pour les espoirs spécialisés. Les semaines à venir détermineront le montant.

« Anora », après ses meilleurs débuts sur plateforme depuis des années, est encore plus impressionnant avec sa prise de plus de 25 000 $ par salle dans 34 cinémas, bonne pour la 8e place et 867 000 $. Comme « Conclave », il présente un ensemble complet de buzz de festival, de critiques élogieuses et d’intérêt du grand public qui élèvent les prétendants aux prix. « Anora » ajoutera plus de salles cette semaine, avec une sortie plus large le 8 novembre.

« We Live in Time », une romance avec Andrew Garfield et Florence Pugh, a triplé son nombre de salles à 2 984 et a rapporté 4,8 millions de dollars, bon pour la cinquième place. Cela fait trois titres spécialisés qui pourraient atteindre 20 millions de dollars ou plus, ce qui a été plus difficile à réaliser après Covid.

« Smile 2 » (Paramount) a chuté de 59 pour cent au cours de sa deuxième semaine pour le numéro 2. En comparaison, le premier « Smile », qui avait à peu près le même montant brut d’ouverture de 22,6 millions de dollars, a fini par rester un dormeur de bouche à oreille et a été multiplié par près de cinq, perdant seulement 18 pour cent lors de son deuxième week-end.

« Terrifier 3 » (Cineverse/Iconic) est tombé au 6e rang, ajoutant un peu moins de 5 millions de dollars pour un total de près de 46 millions de dollars. Moins de 10 millions de dollars sépareront son montant brut national total de celui de « Joker 2 », qui a coûté près de 200 millions de dollars de plus. « The Substance » (MUBI) est tombé juste en dessous du top 10 avec 605 000 $, désormais à 14,5 millions de dollars.

« Mémoire d’un escargot » Films IFC

« Memoir of a Snail » (IFC), un film australien en pâte à modeler, a été présenté dans cinq cinémas de New York et de Los Angeles pour un total décent de 69 000 $. Le documentaire « Dahomey » de Mati Diop a rapporté 18 879 $ dans deux salles new-yorkaises, ce qui constitue également une bonne première diffusion.

Environ 95 millions de dollars pour le week-end, soit une baisse de 27 pour cent par rapport aux 128 millions de dollars de l’année dernière. Depuis le début de l’année, la réduction se rapproche de 12 pour cent.

Top 10

1. Venom : La dernière danse (Sony) NOUVEAU – Cinemascore : B- ; Métacritique :; HNE. budget : 120 millions de dollars

51 000 000 $ dans 4 131 cinémas ; PTA (moyenne par cinéma) : 12 346 $ ; Cumulatif : 51 000 000 $

2. Sourire 2 (Paramount) Semaine 2 ; Le week-end dernier #1

9 400 000 $ (-59 %) dans 3 624 (+5) salles ; PTA : 2 594 $ ; Cumulatif : 40 714 000 $

3. (égalité) Conclave (Focus) NOUVEAU – Cinemascore : B+ ; Métacritique : 79 ; HNE. budget : 20 millions de dollars

6 500 000 $ dans 1 753 cinémas ; PTA : 3 708 $ ; Cumulatif : 6 500 000 $

3. (égalité) Le robot sauvage (Universel) Semaine 5 ; Le week-end dernier #2 ; aussi sur PVOD

6 500 000 $ (-36 %) dans 3 427 (-402) salles ; PTA : 1 897 $ ; Cumulatif : 111 360 000 $

5. Nous vivons dans le temps (A24) Semaine 3 ; Le week-end dernier #5

4 848 000 $ (+15 %) dans 2 934 (+1 939) cinémas ; PTA : 2 964 $ ; Cumulatif : 11 760 000 $

6. Terrifiant 3 (Iconique/Cineverse) Semaine 3 ; Le week-end dernier #3

4 771 000 $ (-54 %) dans 2 720 (-42) salles ; PTA : 1 570 $ ; Cumulatif : 45 983 000 $

7. Jus de Beetle Jus de Beetle (Warner Bros.) Semaine 8 ; Le week-end dernier #4 ; aussi sur PVOD

3 230 000 $ (-35 %) dans 2 874 (-277) salles ; PTA : 1 124 $ ; Cumulatif : 288 744 000 $

8. Anora (Néon) Semaine 2 ; Le week-end dernier #18

867 142 $ (+58 %) dans 34 (+28) cinémas ; PTA : 25 504 $ ; Cumulatif : 1 620 000 $

9. Pièce par pièce (Focus) Semaine 3 ; Le week-end dernier #7

720 110 $ (-65 %) dans 1 298 (-575) salles ; PTA : 555 $ ; Cumulatif : 8 900 000 $

10. Transformateurs Un (Primordial) Semaine 6 ; Le week-end dernier #8 ; aussi sur PVOD

720 000 $ (-64 %) dans 1 422 (-747) salles ; PTA : 506 $ ; Cumulatif : 57 946 000 $

Autres titres spécialisés/indépendants

Les films (limités, extensions limitées) sont répertoriés par semaine en sortie, en commençant par ceux sortis cette semaine ; après les trois premières semaines, seuls les films dont les recettes dépassent 5 000 $ sont répertoriés. Partitions métacritiques et premiers festivals de films enregistrés lorsqu’il est disponible.

Votre monstre (Vertical) NOUVEAU – Métacritique : 64 ; Les festivals incluent : Sundance 2024

515 000 $ dans 651 cinémas ; PTA : 791 $

Mémoire d’un escargot (IFC) NOUVEAU – Métacritique : 81 ; Les festivals incluent : Annecy Animation 2024

69 000 $ dans 5 salles ; PTA : 13 800 $

Dahomey (MUBI) NOUVEAU – Métacritique : 83 ; Les festivals incluent : Berlin, Toronto, New York 2024

18 879 $ dans 2 cinémas ; PTA : 9 440 $

Goodrich (Ketchup) Semaine 2

165 260 $ dans 655 (-400) salles ; PTA : 655 $ ; Cumulatif : 1 210 000 $

Faire preuve de pardon (Attractions en bordure de route) Semaine 2

49 272 $ dans 183 (-589) cinémas ; Cumulatif : 457 776 $

Union (Terrain plat) Semaine 2

16 150 $ en 5 (+4) salles ; PTA : 2 307 $ ; Cumulatif : 43 324 $

La chute (MUBI) Réédition Semaine 2

26 785 $ dans 23 (-25) salles ; Cumulatif : 228 894 $

My Hero Academia : Vous êtes le prochain (Toho) Semaine 3

66 500 $ dans 155 (-1 435) salles ; Cumulatif : 4 983 000 $

Oiseau blanc (Lionsgate) Semaine 4

140 000 $ dans 254 (-272) salles ; Cumulatif : 4 249 000 $

Le dépassement (Sony Pictures Classics) Semaine 4

21 739 $ dans 44 (-43) salles ; Cumulatif : 825 237 $

Infirmière invisible (RBL) Semaine 4

5 012 $ en 4 (+1) salles; Cumulatif : 49 384 $

samedi soir (Sony) Semaine 5

575 000 $ dans 1 151 (-1 185) cinémas ; Cumulatif : 8 870 000 $

Lee (Attractions en bordure de route) Semaine 5 ; aussi sur PVOD

46 676 $ dans 67 (-38) salles ; Cumulatif : 1 933 000 $

Le fond (MUBI) Semaine 6

605 569 $ dans 424 (-124) salles ; Cumulatif : 14 531 000 $

Un homme différent (A24) Semaine 6

8 843 $ dans 23 (-12) salles ; Cumulatif : 642 121 $

Suis-je raciste ? (ODD) Semaine 7

11 900 $ dans 36 (-52) salles ; Cumulatif : 12 290 000 $