The Last Dance atteint 8,5 millions de dollars en avant-premières au box-office

Venom : La dernière danse s’est frayé un chemin jusqu’à 8,5 millions de dollars lors des avant-premières de jeudi soir au box-office national.

Le film cherche à obtenir l’ouverture la plus basse des trois films de la franchise, du moins au niveau national. À l’échelle mondiale, c’est une autre affaire. Sur la base des premiers retours, Dernière danse se dirige vers un lancement mondial de 180 millions de dollars, soit cinq pour cent de plus que le lancement mondial de Venom : qu’il y ait Carnage (171,6 millions de dollars) en 2021.

Le film a rapporté 35,8 millions de dollars dans le monde jusqu’à jeudi, dont 8,5 millions de dollars grâce aux premières projections aux États-Unis et au Canada jeudi, qui ont débuté à 14 heures dans 3 452 emplacements.

Le film a débuté mercredi en Chine pour 9,4 millions de dollars, ce qui en fait la plus grande journée d’ouverture pour un film de bande dessinée depuis 2019. Spider-Man : loin de chez soi. À ce jour, elle a collecté 14,7 millions de dollars auprès de la Chine.

En Amérique du Nord, le premier Venin ouvert à 80,2 millions de dollars en 2018, alors un record pour octobre. Il perdit la couronne un an plus tard Joker (96,2 millions de dollars). Le deuxième volet, Venom : qu’il y ait un carnagea fait ses débuts en octobre 2021 pour 90 millions de dollars, une aubaine pour les propriétaires de cinémas qui se remettaient encore de la pandémie et une victoire majeure pour Sony.

Venom : La dernière danse ne devrait avoir aucun mal à décrocher la plus grande ouverture d’octobre 2024 à ce jour après Joker : Feuille à Deux s’est enflammé avec un début de 37 millions de dollars après le D CinemaScore sans précédent de la suite.

Dans le cas d Veninil n’est pas rare que les trois suites tombent aux États-Unis. Sony est cependant convaincu que les fanboys trouveront que la troisième sortie est la meilleure du groupe et contribuera à alimenter des ventes de billets meilleures que prévu. Le budget annoncé pour la photo est de 120 millions de dollars avant commercialisation.

La série n’a jamais été un succès auprès des critiques, le dernier opus étant arrivé sur Rotten Tomatoes avec un score de 37 % de critiques.

Réalisé par Kelly Marcel, Venin 3 met en vedette Tom Hardy, qui revient dans le rôle principal. Hardy a également co-écrit le scénario avec Marcel, son partenaire créatif de longue date, qui fait ses débuts en tant que réalisatrice avec le long métrage.

L’autre nouveau film national ce week-end est le célèbre candidat aux Oscars d’Edward Berger. Conclaveun thriller se déroulant au Vatican sur l’élection d’un nouveau pape. Produit et financé par FilmNation et Indian Paintbrush, le casting de stars du film comprend Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow et Isabella Rossellini.

Focus Features, qui diffuse le candidat aux Oscars au niveau national, rapporte 500 000 $ en avant-premières, conformément aux attentes pour une photo biaisée pour adultes.