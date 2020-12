Ce nouveau documentaire est plus que de la nostalgie, cependant, alors que les cinémas – fermés par la pandémie – font face à leur propre menace existentielle et à des changements déchirants, d’une manière qui semble faire écho à la disparition de la chaîne de location de vidéos. En ce sens, le film s’avère opportun dans son avertissement sur la façon dont un nouveau monde numérique courageux peut faire des victimes en termes d’entreprises existantes et d’interaction sociale.

Les cinéastes Taylor Morden et Zeke Kamm racontent l’histoire de manière quelque peu fantaisiste, en partie à travers le dernier magasin Blockbuster restant à Bend, dans l’Oregon, dont le directeur, Sandi Harding, s’est battu pour rester à flot tandis que les tendances plus larges et les forces économiques consomment ceux qui l’entourent. L’émergence du magasin en tant que nouveauté médiatique et même attraction touristique est la micro moitié de cette grande histoire macro.

Inévitablement, le film doit inclure l’ascension et la chute de Blockbuster, comme raconté en partie à travers les yeux de personnalités des médias qui ont réellement travaillé dans les magasins, parmi lesquels le réalisateur Kevin Smith, qui a immortalisé ces moments dans le film « Clerks ».

Pourtant, la moitié commerciale de l’histoire est tout aussi fascinante, car la présomption selon laquelle Blockbuster a simplement été tué par Netflix, le changement d’habitudes et les nouvelles technologies est présentée comme une version simpliste des événements.