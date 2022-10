LES adorables Larkins sont de retour sur ITV pour une autre série réconfortante.

L’émission est un redémarrage de l’émission télévisée classique des années 90 The Darling Buds of May, certains fans souhaitant savoir si l’émission est basée sur un livre.

The Larkins est basé sur le roman de H. E Bates The Darling Buds Of May[/caption]

The Larkins est-il basé sur un livre?

The Darling Buds of May est un roman de l’écrivain britannique HE Bates qui a été publié en 1958.

C’était le premier d’une série de cinq livres sur les Larkins, une famille rurale du Kent.

Le titre du livre est une citation du Sonnet 18 de William Shakespeare : « Te comparerai-je à un jour d’été ?

“Tu es plus belle et plus tempérée,

“Les vents violents secouent les chers bourgeons de mai,

“Et le bail d’été n’a que trop peu de temps.”

En quoi The Larkins est-il différent de The Darling Buds of May ?

L’écrivain Simon Nye a précédemment expliqué que The Larkins ne serait pas totalement fidèle à la source originale – le roman de Bates The Darling Buds Of May.

Cependant, le spectacle conserve le cadre original du Kent des années 1950 du livre, ainsi que les mêmes personnages.

Mais dans la première saison, certaines histoires ajoutées ne figuraient pas dans le livre, contrairement à l’émission originale des années 90 qui est restée fidèle à la source.

Qui fait partie du casting de The Larkins ?

Bradley Walsh continue de diriger le casting en tant que pop Larkin, le chef de famille et au cœur des bouffonneries.

Wife Ma est toujours jouée par l’actrice nominée aux Bafta Joanna Scanlan, qui est apparue dans The Thick of it, Puppy Love et No Offence.

La fille Mariette est maintenant interprétée par Joelle Rae, qui remplace la star de Bridgerton, Sabrina Bartlett, qui a quitté la série après un “désaccord”.

Le reste du casting comprend :

Tok Stephen comme Charley

Peter Davison comme vicaire

Maxim Ays comme révérend Candy

Kriss Dosanjh comme Amelia Bulmore

Morgana Robinson dans le rôle de Pinkie Jerebohm

Robert Bathurst comme Johnny Delamere

Francesca Wilson Waterworth dans le rôle de Libby Fothergill

Barney Walsh comme harnais PC

Quand la saison 2 de The Larkins commence-t-elle sur ITV?

ITV a annoncé que The Larkins reviendrait pour une deuxième offre.

La nouvelle série démarre CE SOIR (16 octobre 2022) à 20h sur ITV et ITV Hub.

La série très attendue durera six épisodes.

Il y aura également un épisode spécial de Noël de The Larkins.