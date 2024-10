The Lake House est un retour bienvenu dans Alan Wake 2

Après un an, le studio finlandais Remedy Entertainment a ouvert les portes d’un lieu mystérieux dans le film d’horreur à la troisième personne de 2023. Alan réveil 2connu sous le nom La Maison du Lac. Dans ce court DLC, sorti juste à temps pour Halloween, les joueurs se mettent dans la peau de Kiran Estevez, l’agent qui souffre depuis longtemps du mystérieux Bureau fédéral de contrôle que nous rencontrons dans le jeu principal, qui s’allie avec Alan Wake 2 protagonistes, Alan Wake et Saga Anderson. Situé avant les événements de Alan réveil 2, La Maison du Lac voit Kiran raconter un événement horrible à l’emplacement titulaire de Saga, mais l’intrigue est presque fermement éloignée du jeu principal lui-même.

C’est à la fois une aubaine et une malédiction, selon ce que vous recherchez. Mais comme un pont vers la suite du grand récit de l’univers connecté de Remedy – qui comprend également le thriller surnaturel Contrôle — c’est idéal. Au lieu de dire au revoir à Alan et Saga, Remedy nous tend la main pour nous emmener dans son prochain voyage étrange.

Kiran enquête sur une station de recherche, où les chercheurs du FBC, les docteurs Jules et Diana Marmont et leurs équipes, étudient les effets du Cauldron Lake. Dans l’histoire de Remedy, il existe un lien entre le pouvoir de créer de l’« art » et le pouvoir des forces d’un autre monde d’abuser de ces dons.

Les Marmont expérimentent sur un peintre, Rudolf Lane, dont certains se souviendront peut-être du jeu principal. La créativité de Lane a tendance à illustrer – et éventuellement à créer – l’avenir, tout comme l’ont fait les écrits d’Alan. (Dieu ne plaise à ces deux-là de créer une bande dessinée ensemble.) Je ne gâcherai pas ce que les Marmont ont fait, sauf pour dire qu’ils étaient des monstres bien avant que des forces d’un autre monde n’entrent dans le cadre. Quoi qu’il en soit, Lake House est soudainement coupée et ne répond plus au QG de FBC, ce qui oblige Kiran à enquêter avec une petite équipe.

Image : Remède Divertissement

Remedy joue avec un univers connecté depuis Contrôleet Lake House est un pont solide vers l’avant et vers l’avant vers cette histoire. Bien sûr, étant un Alan Wake DLC, les joueurs peuvent s’attendre à la solide horreur de survie à la troisième personne du jeu principal.

La Lake House, en tant que décor, est aussi déconcertante que la plupart des espaces de A.lan Wake 2. Cependant, l’accent est davantage mis sur l’esthétique brutaliste et celle des espaces de bureau de Contrôlesans l’extérieur ou les environnements naturels qui dominaient environ la moitié du jeu principal. Dans les bureaux étrangement calmes, se trouvent des merveilles visuelles comme des couloirs en boucle et des salles remplies de machines à écrire infinies, programmées pour « écrire » comme Alan Wake.

Cette dernière bizarrerie semble être une attaque claire des auteurs de Remedy sur AI slop, avec une page du véritable écrit d’Alan disant : « L’art n’était pas de l’art. Juste du contenu pour l’expérience. En effet, toute la thèse de La Maison du Lac est l’utilisation abusive de l’art pour l’acquisition d’un produit final, plutôt que de savourer la beauté que l’art peut créer. Cela est d’autant plus évident lorsque l’on découvre qui est le méchant et qui a créé les nouvelles terrifiantes bêtes de peinture humanoïdes qui glissent hors des murs. Remedy n’est pas subtil dans son dédain pour la corporatisation de la créativité, la reconfiguration de l’art en un champ de récolte de fade ferveur capitaliste. Il n’y a pas d’amour perdu et beaucoup de haine gagnée dans le Maison du LacL’histoire de, décrivant l’interaction entre la liberté artistique et le contrôle des entreprises : une main d’or enroulée autour de la gorge de l’imagination.

Image : Remède Divertissement

En dire trop sur ce jeu déjà court le gâcherait, je n’entrerai donc pas dans les détails des coups de pied arrêtés astucieux qui trouveraient leur place dans Contrôle. Disons simplement que les interrupteurs et les motels font un retour bienvenu, tout comme un personnage familier et puissant.

Kiran, malheureusement, ne démontre mécaniquement aucune prouesse dans la lutte contre les êtres d’un autre monde, malgré ses années en tant qu’agent FBC. Elle ne joue pas différemment de Saga ou d’Alan Wake, utilisant une fois de plus une lampe de poche pour réduire l’armure sombre des ennemis avant de décharger un nombre satisfaisant de balles dans leur corps. Il n’y a également qu’un seul nouveau type d’ennemi : les créatures peintes aux longs membres susmentionnées qui ne peuvent être détruites qu’avec une nouvelle arme que Kiran découvre tard dans l’histoire.

J’aurais aimé une nouvelle capacité ou une nouvelle mécanique qui démontre ses années d’expérience dans la gestion de l’étrange. Au lieu de cela, cela est relégué à ses interactions avec l’objet/entité étrange, à sa capacité à contrôler rapidement sa peur et à savoir comment gérer les « objets » récurrents. Contrôle les anciens combattants comme moi ne le savent que trop bien.

Une grande partie de la joie de Lake House consiste à découvrir ce qui s’est passé et à découvrir par vous-même les quelques étages. Le DLC prend environ deux heures. Mais dans ce court laps de temps, cela a constitué non seulement un adieu satisfaisant à l’un de mes jeux récents préférés, mais aussi un pont vers le monde de Contrôle.

Tous les signes semblent indiquer que Remedy portera la grande intrigue de cet univers connecté à un niveau presque apocalyptique. Nous pouvons probablement nous attendre à voir de nombreux personnages revenir, y compris Kiran elle-même, alors que Remedy nous guide à travers son lac d’histoires étranges et effrayants.